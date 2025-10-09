德國端2130億元產業脫碳計畫 CCS納補助

德國經濟部長萊赫（Katherina Reiche）公布一項總額達60億歐元（約新台幣2130億）的產業脫碳補助計畫，首次將碳捕捉與封存（CCS）技術納入德國的氣候目標相關合約之中。

路透社報導，這項計畫鎖定化學、鋼鐵、水泥與玻璃等高能耗產業，目的是協助德國在嚴格氣候目標與產業競爭力之間取得平衡。

企業可在12月1日前登記參與明年度的競標程序。正式競標預定2026年中啟動，前提是補助計畫需獲德國國會核准預算以及歐盟核准對個別國家的補助。

這次的計畫將可捕捉並封存二氧化碳排放的CCS技術納入。

碳捕捉與封存（CCS）是一種捕捉工廠排放二氧化碳後將之壓縮並送至地下或海床深處永久儲存的技術。這對協助像水泥業這類高碳排產業減碳頗為重要。

根據為期15年的合約內容，政府將補貼企業轉向更清潔生產方式的成本，以幫助業者免受能源價格與碳排成本波動的衝擊。

補助合約將採競標制，優先發給減碳成本效益最高的項目；獲補助企業則須達成減排目標，否則補助恐有被取消之虞。