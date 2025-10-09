比亞迪上月銷量成長880% 英國成海外最大市場

中國電動車製造商比亞迪表示，他們上個月在英國賣出1萬1271輛汽車，與去年同期相比成長高達880%，英國成為比亞迪在中國以外最大市場。

美國財經新聞網CNBC報導，比亞迪今年在英國的累計銷量已突破3.5萬輛，也使英國成為比亞迪在中國以外最大的單一市場。比亞迪在英國的市占率從年初至今達到2.2%。

在英國，比亞迪「海豚」（Dolphin）車款的售價略高於2萬6000英鎊，相比之下，特斯拉的Model 3約為4萬英鎊。不過特斯拉計劃推出更平價的車款。

比亞迪表示，他們的油電混合車「海豹U DM-i」與純電動車「海獅7」（SEALION 7）受英國消費者歡迎，公司上個月也在英國啟用電池工廠，主要負責電動巴士的電池維修與服務。

英國政府自7月重新啟動電動車購車補助，9月份英國電動車銷售表現強勁。根據英國汽車製造商與貿易商協會（SMMT）數據，純電動車銷售量同比增加29.1%，達到7萬2779輛。

儘管英國政府補助方案排除中國品牌電動車，卻無礙比亞迪車款熱銷。

比亞迪在歐洲市場同樣強勁，截至8月銷售量年增超過200%，超越對手特斯拉；根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）資料，特斯拉同期銷售下滑超過36%。