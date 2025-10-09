金價創新高分析：投資人對美國信任減弱

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

黃金通常在動盪時期被視為避險資產的，但金價現卻在美股屢創新高之際暴漲。這種罕見現象令部分市場人士感到不安。

Axios新聞網報導，分析人士指黃金的漲勢反映投資人試圖分散風險、遠離以美元計價的資產，因對美國的信任正在逐漸削弱。

黃金期貨價格7日首次飆破每盎司4000美元創史上新高，有望創下自1979年以來的最佳年度表現。1979年當時經歷兩位數通膨、中東石油危機和蘇聯入侵阿富汗。

截至目前，今年金價已上漲51%。

前債券基金公司PIMCO執行長、現任劍橋大學皇后學院（Queen's College,Cambridge）主席艾伊里安（Mohamed El-Erian）告訴Axios：「投資人仍願意做多美國企業，但同時也想在這團亂局做空。」

關注貴金屬的投資管理公司Sprott，資深管理合夥人麥金泰爾（Ryan McIntrye）指「人們開始對制度失去信任」，金價上漲正反映出人們正「重新評估他們眼中何為安全」。

當前的黃金價格漲勢，時值美國總統川普的貿易戰，以及目前美國聯邦政府關門、兩黨不見妥協之際。

艾伊里安說：「對他國而言，我們正在把經濟政策的工具武器化。」還說令人擔憂的是隨時間推進，黃金的持續上漲可能逐漸顯示人們對「美國例外論」的動搖。

而在金價與美股齊漲之際，美元今年以來相對其他主要貨幣的匯率已下跌超過9%。

Axios認為，這表明投資人既想藉美國企業的韌性獲利，卻又不願承擔對沖基金Citadel執行長葛里芬（KenGriffin）所稱的「主權風險」。葛里芬認為人們正在尋找有效去美元化的方法，或降低投資組合中對於美國主權的相對風險。

葛里芬表示，投資人為了「去美元化」而轉向黃金的現象令人擔憂，因為這反映出市場對全球主要儲備貨幣美元的信心正在動搖。

