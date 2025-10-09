陸在WTO批美「全球不穩定根源」

世界貿易組織（ＷＴＯ）六日至七日在瑞士日內瓦召開年度第四次總理事會，大陸再度設置「貿易動盪加劇和世貿組織應對」議程，其常駐世貿組織代表李詠箑點名批判美國成為全球不穩定的主要根源，並呼籲ＷＴＯ成員共同維護多邊貿易體制。

新華社報導，這是大陸今年第四次在總理事會會議上設置此議程。李詠箑表示，美國貿易政策擾亂供應鏈和全球市場，已成為全球不穩定的主要根源；美方以單邊關稅脅迫一些成員達成雙邊協定，影響第三方的合法權益，導致一種「基於實力」的貿易關係正逐漸侵蝕「基於規則」的多邊貿易體制。中方對此表示強烈關切。

為因應不斷加劇的貿易動盪局勢，中方提出三點建議：一是加強透明度和監督；二是集體重申對以規則為基礎的多邊貿易體制的堅守和承諾；三是採取切實行動，推動ＷＴＯ取得務實成果。

報導稱，歐盟對「基於規則」的多邊貿易體制遭到「基於實力」的貿易關係侵蝕表達嚴重關切。澳洲、紐西蘭、韓國等呼籲ＷＴＯ秘書處對單邊關稅和相關雙邊協定加強監督。奈及利亞、孟加拉強調單邊關稅以及貿易環境的不確定性對脆弱發展中成員帶來衝擊。委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴等則強烈譴責美方的單邊關稅和脅迫。

世貿組織官網指出，共有十一名成員就此議題發言，許多都表達支持大陸的立場，但有一名成員表示，大陸並未遵守其試圖維護的原則。大陸並再次呼籲在其提出的「穩定、發展和改革」（ＳＤＲ）框架下持續採取行動，該框架強調穩定是基石，發展是重點，改革是增強多邊貿易體制韌性的途徑。

另大陸在本次會議提交「中國關於世貿組織特殊和差別待遇的立場文件」。李詠箑表示，這是中方堅定維護多邊貿易體制的一項具體舉措，並重申大陸「發展中國家」地位和身分沒有改變，始終是「全球南方」的重要一員。