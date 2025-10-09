歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

歐盟執委會7日正式提案，縮減免關稅鋼鐵的進口配額近一半，並對超額進口徵收50%關稅，以維持歐盟鋼鐵產業的可持續發展，仿效美國總統川普的貿易保護主義做法。

英國政府則承諾，將捍衛當地鋼鐵業免受「不公平行為」的衝擊，南韓也預期將受到「重大影響」。

歐盟對進口鋼鐵新政概況

歐盟目前透過保護措施，對26類鋼鐵產品設定進口上限，超出的部分徵收25%關稅，儘管需求下降，進口量依然逐年增加，歐盟鋼鐵生產商目前僅以67%的產能運作。

歐盟執委會提案，將所有鋼鐵產品的免關稅進口配額設定為每年1,830萬噸，較去年的配額減少47%，同時提高超額進口的關稅稅率一倍，拉高至50%，與加拿大和美國一致，但美國沒有免關稅進口配額。

只有冰島、列支敦士登及挪威等歐洲經濟區的國家將獲豁免。

歐盟執委會表示，基於2013年開始出現鋼鐵產能過剩，最新配額與2013年的進口量相同，將要求進口商提供鋼鐵原產地證明，目標為提高歐洲鋼廠的產能利用率至80%。

這項措施仍需獲得歐盟成員國及歐洲議會批准。

這項新制度也可能有助與美國達成協議，以配額制取代目前美國的50%鋼鐵關稅；這項安排已在7月底的美歐協議提出。

歐盟執委會主張，這項計畫符合世界貿易組織（WTO）的規定，也將和個別受影響國家討論免關稅安排。去年向歐盟出口鋼鐵的主要國家包括土耳其、印度、南韓、越南、中國大陸、台灣及烏克蘭。

不過，這項措施也將重創英國鋼鐵業，因為英國有三分之二的鐵礦砂和鋼鐵出口到歐盟。英國政府表示，正「迫切尋求釐清歐盟此舉對英國的衝擊」並暗示若歐盟推動這項關稅計畫，可能祭出報復。首相施凱爾說，「我們正與歐盟討論此事，也在和美國討論這件事」。

南韓8日也說，歐盟是南韓第二大鋼鐵出口市場，這項計畫將造成「重大影響」，將與歐盟以雙邊談判捍衛自身利益。

另一方面，彭博資訊報導，歐盟官員認為，美國提出的新讓步要求及其他措施，可能削弱近期雙方達成的協議。知情人士透露，本月稍早，川普政府向歐盟發出了一份實施「互惠、公平和平衡」貿易的新提案。部分知情人士稱，歐盟官員認為這些要求過於苛刻，且讓步幅度太大。歐盟成員國預定8日聽取相關討論簡報。

目前美歐正準備就今夏達成貿易協議的後續展開談判，該協議對進入美國的大多數歐盟商品設定15%的關稅。