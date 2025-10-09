WTO示警 明年貿易大減速

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
世界貿易組織（WTO）7日大幅上調今年貿易成長預估，同時大砍明年的貿易成長率預測。路透
世界貿易組織（WTO）7日大幅上調今年貿易成長預估，同時大砍明年的貿易成長率預測，因為美國總統川普的關稅政策衝擊國際貿易的顯現時間，比原先預期還晚，預料將導致明年全球貿易大幅趨緩。

WTO在7日發布更新版的「全球貿易展望與統計」報告，也是川普對等關稅8月生效後的首份報告，大幅調高今年全球貨物貿易量成長率預估至2.4%，遠高於8月預測的0.9%。報告指出，受到人工智慧（AI）相關產品支出增加、以及北美進口在關稅調升前激增等因素影響，今年上半年的全球貨物貿易表現超乎預期。

全球貨物貿易量成長率
全球貨物貿易量成長率

WTO統計顯示，2025年上半年以出口和進口平均值衡量的世界貨物貿易量，比去年同期成長4.9%，貿易額增加6%，高於去年全年的2%。半導體和電信設備等AI相關商品貿易，占整體貿易增長的近一半，年增率達20%，其中亞洲的出口表現尤為強勁。

不過，WTO大幅調降明年全球貨物貿易成長預測，從兩個月前的1.8%大砍至0.5%，該機構首席經濟模型師巴契塔指出，「關稅會造成重大影響，只是（顯現）時間改變」。

報告指出，川普對美國進口商品依國別和產業徵收關稅的全面影響，可能延後到明年才會顯現，「隨著更高的關稅生效，貿易政策依然高度不確定，在積累的庫存減少、國內生產毛額（GDP）成長減慢之際，提前拉貨的採購行為預料將結束」，「已開發經濟體已能觀察到貿易與製造業產出疲軟的可能跡象，包括企業與消費者信心，以及就業與所得成長趨緩」。

WTO經濟學家團隊表示，最新預測的關鍵下行風險，為貿易管制措施與政策不確定性蔓延到更多經濟體與產業，上行利多則是AI相關貨物與服務貿易的持續成長，中期可望提供支撐。WTO預測今年服務業出口成長率將趨緩至4.6%，明年降至4.4%。雖然服務業貿易不會遭受關稅的直接影響，卻可能間接受到衝擊。

關稅 WTO

相關新聞

歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

歐盟執委會7日正式提案，縮減免關稅鋼鐵的進口配額近一半，並對超額進口徵收50%關稅，以維持歐盟鋼鐵產業的可持續發展，仿效...

WTO示警 明年貿易大減速

世界貿易組織（WTO）7日大幅上調今年貿易成長預估，同時大砍明年的貿易成長率預測，因為美國總統川普的關稅政策衝擊國際貿易...

可可豆價跌 巧克力還是貴

國際可可豆價格已跌至20個月低點，結束長達兩年的戲劇性漲勢。價格回落主要反映出需求下降、供應改善與炒作風氣退潮等多重因素...

紐西蘭降息2碼 紐元重貶

紐西蘭央行8日意外一口氣降息2碼（50個基點），將官方現金利率（OCR）從3%降至2.5%，並表示若經濟持續疲弱，不排除...

軟銀攻機器人版圖 54億美元收購瑞企ABB 旗下業務

軟銀集團（SoftBank）已同意以約54億美元的價碼，收購瑞士ABB旗下的機器人事業，反映創辦人孫正義正全力衝刺人工智...

小摩：人工智慧債暴增

摩根大通（小摩）表示，人工智慧（AI）相關債務已暴增至1.2兆美元，成為投資級公司債市最大區塊。

