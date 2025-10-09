特斯拉平價車 分析師嫌貴

特斯拉7日推出平價精簡版的旗艦車款Model 3與Model Y，售價不到4萬元，希望在美國電動車租稅優惠9月結束後，刺激需求，但分析師認為這個價位仍高於市場期待的3萬美元以下，而且移除Autosteer自動轉向等招牌的自動駕駛輔助功能，拖累股價7日重挫4.5%。

特斯拉執行長馬斯克強調，推出平價車型的目的是觸及那些原本買不起特斯拉的客戶。他說，購車意願很高，但「銀行帳戶裡的錢不夠」，所以特斯拉「把車做得愈實惠愈好」。

平價版的Model 3標準款售價為3萬6,990美元起跳，平價版Model Y標準款售價3萬9,990美元起，分別較長續航高配版便宜大約13%與11%，成為美國市面上最低價電動車之列，即刻起可訂購，今年12月至明年1月間開始交車。

這兩款平價車款在續航力與配備也有所取捨：單次充電續航力約321英里，電池性能略遜於高價版本，但優於同系列其他車型；取消後排螢幕、調幅與調頻收音機，並減少揚聲器數量；內裝配備有布質與人造皮座椅，並在外觀上略作調整，兩側後照鏡改為手動調整。

這也是特斯拉首次推出沒有Autosteer自動轉向、自動讓車輛無法維持車道置中功能的汽車，也沒有基本的主動式車距調節巡航（ACC）、自動緊急剎車及盲點監控等功能，平價版車主要再花8,000美元取得完整的全自駕輔助駕駛（FSD）功能。