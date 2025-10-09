特斯拉平價車 分析師嫌貴
特斯拉7日推出平價精簡版的旗艦車款Model 3與Model Y，售價不到4萬元，希望在美國電動車租稅優惠9月結束後，刺激需求，但分析師認為這個價位仍高於市場期待的3萬美元以下，而且移除Autosteer自動轉向等招牌的自動駕駛輔助功能，拖累股價7日重挫4.5%。
特斯拉執行長馬斯克強調，推出平價車型的目的是觸及那些原本買不起特斯拉的客戶。他說，購車意願很高，但「銀行帳戶裡的錢不夠」，所以特斯拉「把車做得愈實惠愈好」。
平價版的Model 3標準款售價為3萬6,990美元起跳，平價版Model Y標準款售價3萬9,990美元起，分別較長續航高配版便宜大約13%與11%，成為美國市面上最低價電動車之列，即刻起可訂購，今年12月至明年1月間開始交車。
這兩款平價車款在續航力與配備也有所取捨：單次充電續航力約321英里，電池性能略遜於高價版本，但優於同系列其他車型；取消後排螢幕、調幅與調頻收音機，並減少揚聲器數量；內裝配備有布質與人造皮座椅，並在外觀上略作調整，兩側後照鏡改為手動調整。
這也是特斯拉首次推出沒有Autosteer自動轉向、自動讓車輛無法維持車道置中功能的汽車，也沒有基本的主動式車距調節巡航（ACC）、自動緊急剎車及盲點監控等功能，平價版車主要再花8,000美元取得完整的全自駕輔助駕駛（FSD）功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言