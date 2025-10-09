印度製iPhone 出口額創高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

印度經濟時報報導，蘋果從印度出口的iPhone金額今年度上半年（4-9月）創下100億美元新紀錄，比去年同期的57.1億美元激增75%。

報導引述知情官員說法，光是9月的iPhone出口額就比去年同月大增155%，達到12.5億美元。今年印度的iPhone出口成長還有一個關鍵因素：所有iPhone 17機型（包括Pro、Pro Max及Air）都在新品上市後，便直接由印度工廠出貨到全球市場，也是歷來首見。

印度官員表示，蘋果在當地iPhone產量和出口的跳增，主要歸功於今年4月新增兩家工廠，包括塔塔電子（Tata）的霍蘇爾（Hosur）工廠，以及鴻海（2317）集團的班加羅爾廠區。目前蘋果在印度共有五座iPhone工廠。

隨著產量增加，印度製iPhone的出口占比也持續提高，官員指出：「2025年度蘋果透過印度供應商生產了價值220億美元的iPhone，其中80%（價值175億美元）的印度製iPhone被出口。」這些生產和出口數字是根據設備離開工廠時的裝運港船上交貨價（FOB）計算。

專家預估在明年3月止的今年度，印度製iPhone出口額將繼續增加，但仍受美國可能的關稅影響，「以目前的成長速度，蘋果預料將超越去年的生產和出口數字，但這也將取決於國際貿易談判，以及美國商務部調查可能實施的半導體關稅」。

