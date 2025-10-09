小摩：人工智慧債暴增

摩根大通（小摩）表示，人工智慧（AI）相關債務已暴增至1.2兆美元，成為投資級公司債市最大區塊。

小摩分析師團隊指出，如今AI公司在高信評公司債市場的占比已升高，從2020年的11.5%躍上14%。75家橫跨科技、公用事業和資本財領域的公司被點名，包括甲骨文、蘋果、杜克能源等，都具備現金流豐沛和淨債務低的特色。報告寫道：「AI相關債務正快速擴增，利差卻緊繃得有理。」因為這些公司都擁有高信評，不是現金充裕，就是財務槓桿率低，公司債表現自然出色。

自聊天機器人ChatGPT三年前推出並掀起AI熱以來，AI相關公司的股票估值已衝上雲霄，反映投資人爭先恐後投資AI熱門股。債券投資人也急著想分一杯羹，甲骨文上月發行180億美元債券，就激起近880億美元的認購需求。華爾街高信評公司債最大承銷商美銀（Bofa）預期，AI軍備競賽將協助推升未來數年的整體銷量。

摩根大通團隊說：「AI股飆漲，已引起一些信用投資人焦慮，他們擔心潛在的下行風險可能對信用造成一些影響。

