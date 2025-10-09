軟銀攻機器人版圖 54億美元收購瑞企ABB 旗下業務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
軟銀集團已同意以約54億美元的價碼，收購瑞士ABB旗下的機器人事業。（路透）
軟銀集團（SoftBank）已同意以約54億美元的價碼，收購瑞士ABB旗下的機器人事業，反映創辦人孫正義正全力衝刺人工智慧（AI）與自動化布局。

軟銀8日宣布，將透過近來新設立的控股公司Robo Holding，全資收購ABB的機器人事業，這樁交易案尚待歐盟、美國與中國大陸監管機關批准，預計在2026年下半年完成。

ABB的機器人事業在全球聘僱逾7,000人，客戶包括德國豪華車廠（BMW），是全球四大工業用機器人製造商之一，其他巨頭包括日本的安川電機、發那科、以及中國美的集團持有的德國KUKA。

這項收購案，反映孫正義正力圖打造完整的AI基礎建設，涵蓋機器人、資料中心、能源、晶片製造等領域。孫正義聲明說：「軟銀的下一個疆界將是實體AI。」「透過聯手ABB Robotics，我們將結合世界級的技術與人才，共同分享把超級AI與機器人相互融合的願景，帶動增進全人類福祉的突破性創新。」

軟銀視機器人為主要成長支柱，近來設立了控股公司Robo Holding，整合旗下20個機器人相關投資，並藉由收購ABB的機器人事業，力拚在AI與機器人領域奪下領先地位。

彭博行業研究分析師布德瑞說，軟銀透過這樁交易案，布局年增速8%、規模750億美元的機器人產業，同時釋放其他現有機器人投資的價值。

軟銀也計劃在美國成立自動化工業園區網絡，將AI驅動的工業用機器人整合進工廠產線，同時善用其「星際之門」AI基礎建設投資計畫所提供的算力。另外，半導體巨頭高通（Qualcomm）也在7日宣布，將收購義大利電子零件製造商Arduino，成為旗下獨立子公司，但並未公布交易金額。Arduino生產價格親民的可編程電路板與電腦，常被硬體新創公司與機器人實驗室用於開發原型。

這筆收購讓高通能更貼近機器人產業的基層社群，包括動手實作的開發者、業餘愛好者與小型新創公司。Arduino的產品雖不適用於商業量產，但因預先搭載晶片，非常適合用來測試新構想與進行概念驗證。高通期盼藉此在愈來愈多機器人與裝置需要高效AI晶片的時代，建立與新創團隊和工程師的連結與信任，並在這些實驗成果轉化為產品時，成為其晶片供應商。

孫正義 基礎建設 美國

