紐西蘭降息2碼 紐元重貶

紐西蘭央行8日意外一口氣降息2碼（50個基點），將官方現金利率（OCR）從3%降至2.5%，並表示若經濟持續疲弱，不排除進一步降息以刺激需求。紐元聞訊一度重貶1%。

紐西蘭央行在聲明中說：「2025年到年中經濟活動疲軟，鑒於通膨穩定接近2%的目標，委員會不排除視情況進一步調降利率。」彭博調查25位經濟學家中，有十位原估降息2碼，其餘15位認為會降1碼。

紐西蘭第2季經濟萎縮幅度超出預期，企業信心依然低迷，使得下半年復甦力道蒙上陰影。經濟動能不足，代表物價壓力可望進一步緩解，2026年通膨可望回到央行1%至3%目標區間的中段。

紐元在聲明發布後一度貶值1%至0.5739美元，低於公布前的0.5798美元。對政策利率最敏感的2年期公債殖利率下跌7個基點至2.65%。

紐元對美元這一年來貶值5.7%，是G10貨幣中對美元表現最弱的貨幣，紐西蘭央行的寬鬆步調快於其他央行即是主因。

自去年8月以來，紐西蘭央行已降息300個基點；相較之下，聯準會（Fed）自去年9月以來降息125個基點，澳洲央行則僅降息75個基點。

紐西蘭央行8月已轉向鴿派，這次會後則表示，政策委員會曾討論過降息1碼，但最終一致同意採取更大幅度的降息。

