越南升格新興市場 富時羅素調整與大陸、雙印平起平坐

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電
越南終於獲得富時羅素（FTSE Russell）認可，從「邊境市場」升格為「次級新興市場」。(路透)
越南終於獲得富時羅素（FTSE Russell）認可，從「邊境市場」升格為「次級新興市場」。(路透)

越南終於獲得富時羅素（FTSE Russell）認可，從「邊境市場」升格為「次級新興市場」，與中國大陸等國平起平坐，是該國首度從指數供應商手中贏得這個地位，越南金融市場可望迎接數十至上百億美元新資金。

富時羅素表示，越南交易結算機制獲得改善，是決定把該國調升為次級新興市場，與中國大陸、印度和印尼等國家並列的原因。如果通過明年3月的中期審查，新地位將在2026年9月21日生效。

富時羅素全球政策主管索爾（David Sol）在聲明中說：「重新調整越南分類，反映重大基礎設施的強化已落實。」

越南早在2018年9月就納入富時羅素重新分類觀察名單，當局已採取大刀闊斧改革以讓該國市場和國際標準接軌。富時羅素曾預估，升格為新興市場最多將帶動60億美元外國資金轉而流入越南。滙豐控股則預測，越南贏得升格可能帶動來自主動型基金的流入增加34億美元，從被動型基金流入的金額則可望增加104億美元。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮孟勇（音譯）說：「這樣規模的資金流入，將足以扭轉近年外資持續賣超的頹勢，為市場帶來真正轉捩點。」

在經濟成長強勁和投資人看好升格帶動下，越南股市VN指數今年來大漲34%，並不斷改寫新猷。儘管8月流出的外資創新高，越南股市仍在散戶投資人追捧下，寫下五年多來最佳單月表現。

相較於富時羅素，贏得MSCI調升為新興市場對越南而言可能是更艱鉅挑戰。分析師認為，如果要在2030年前贏得MSCI認可，越南必須取消對外資在戰略產業持股設下的限制、闡明交易法規並改善英語資訊揭露。

值得注意的是，升格帶來的未必都是利多。數據顯示，截至9月越南在富時邊境市場指數的權重最高，約32%，摩洛哥以近20%居次。如果納入新興市場指數，越南就必須和規模更大、體系更成熟的國家競爭。

Vantage Markets墨爾本分析師希比‧陳（音譯）說：「富時羅素把越南升格為新興市場，對這個東南亞成長最快經濟體和股市而言是分水嶺時刻，但慶祝之餘仍需抱持謹慎。」她指出，越南盾快速升值和股市價位偏高，都是潛在風險。

越南 新興市場 指數

延伸閱讀

中科院飛彈火箭原料驚爆「洗產地」 豐益負責人及員工用陸製品涉詐

越南一家三口遭槍殺滅門…嫌犯落網稱「為完成電玩任務」 警方估另有隱情

越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

越南前九月對美順差成長

相關新聞

歐盟鋼鐵關稅擬拉高至50% 台、韓等恐受影響

歐盟執委會7日正式提案，縮減免關稅鋼鐵的進口配額近一半，並對超額進口徵收50%關稅，以維持歐盟鋼鐵產業的可持續發展，仿效...

WTO示警 明年貿易大減速

世界貿易組織（WTO）7日大幅上調今年貿易成長預估，同時大砍明年的貿易成長率預測，因為美國總統川普的關稅政策衝擊國際貿易...

可可豆價跌 巧克力還是貴

國際可可豆價格已跌至20個月低點，結束長達兩年的戲劇性漲勢。價格回落主要反映出需求下降、供應改善與炒作風氣退潮等多重因素...

紐西蘭降息2碼 紐元重貶

紐西蘭央行8日意外一口氣降息2碼（50個基點），將官方現金利率（OCR）從3%降至2.5%，並表示若經濟持續疲弱，不排除...

軟銀攻機器人版圖 54億美元收購瑞企ABB 旗下業務

軟銀集團（SoftBank）已同意以約54億美元的價碼，收購瑞士ABB旗下的機器人事業，反映創辦人孫正義正全力衝刺人工智...

小摩：人工智慧債暴增

摩根大通（小摩）表示，人工智慧（AI）相關債務已暴增至1.2兆美元，成為投資級公司債市最大區塊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。