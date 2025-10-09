越南升格新興市場 富時羅素調整與大陸、雙印平起平坐

越南終於獲得富時羅素（FTSE Russell）認可，從「邊境市場」升格為「次級新興市場」，與中國大陸等國平起平坐，是該國首度從指數供應商手中贏得這個地位，越南金融市場可望迎接數十至上百億美元新資金。

富時羅素表示，越南交易結算機制獲得改善，是決定把該國調升為次級新興市場，與中國大陸、印度和印尼等國家並列的原因。如果通過明年3月的中期審查，新地位將在2026年9月21日生效。

富時羅素全球政策主管索爾（David Sol）在聲明中說：「重新調整越南分類，反映重大基礎設施的強化已落實。」

越南早在2018年9月就納入富時羅素重新分類觀察名單，當局已採取大刀闊斧改革以讓該國市場和國際標準接軌。富時羅素曾預估，升格為新興市場最多將帶動60億美元外國資金轉而流入越南。滙豐控股則預測，越南贏得升格可能帶動來自主動型基金的流入增加34億美元，從被動型基金流入的金額則可望增加104億美元。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮孟勇（音譯）說：「這樣規模的資金流入，將足以扭轉近年外資持續賣超的頹勢，為市場帶來真正轉捩點。」

在經濟成長強勁和投資人看好升格帶動下，越南股市VN指數今年來大漲34%，並不斷改寫新猷。儘管8月流出的外資創新高，越南股市仍在散戶投資人追捧下，寫下五年多來最佳單月表現。

相較於富時羅素，贏得MSCI調升為新興市場對越南而言可能是更艱鉅挑戰。分析師認為，如果要在2030年前贏得MSCI認可，越南必須取消對外資在戰略產業持股設下的限制、闡明交易法規並改善英語資訊揭露。

值得注意的是，升格帶來的未必都是利多。數據顯示，截至9月越南在富時邊境市場指數的權重最高，約32%，摩洛哥以近20%居次。如果納入新興市場指數，越南就必須和規模更大、體系更成熟的國家競爭。

Vantage Markets墨爾本分析師希比‧陳（音譯）說：「富時羅素把越南升格為新興市場，對這個東南亞成長最快經濟體和股市而言是分水嶺時刻，但慶祝之餘仍需抱持謹慎。」她指出，越南盾快速升值和股市價位偏高，都是潛在風險。