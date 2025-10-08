費用貴遭嫌棄…這檔美股大盤ETF今年來失血327億美元 史上最慘

儘管美國股市今年大漲，道富（State Street）旗下旗艦美國股市標普500指數ETF今年來仍流出逾320億美元，可能寫下同類基金史上最高全年失血紀錄，反映該ETF費用偏高的影響。

英國金融時報（FT）報導，道富代碼為SPY的SPDR標普500指數ETF信託，今年來已淨流出327億美元。儘管今年還要再過三個月才結束，這個數字已改寫ETF史上最高全年淨流出紀錄。

相較之下，先鋒（Vanguard）旗下同類基金VOO今年來淨流入584億美元。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下代碼為IVV的iShares核心標普500指數ETF，今年來也淨流入304億美元。

美國12.2兆美元的ETF市場逐漸「散戶化」，專注於追尋最低費率的小型投資人角色日益吃重，持續為VOO和其他與SPY競爭的基金帶來助益。VOO及IVV年費率僅0.03%，遠低於SPY的0.0945%。

Broadridge Global Market Intelligence數據顯示，截至7月散戶投資人貢獻美國ETF 75%資產，創新高紀錄，高於十年前的56%。SPY今年稍早已將全球最大ETF頭銜讓給VOO。VOO目前持有734億美元資產，高於SPY的683億美元，IVV也以703億美元資產領先SPY。