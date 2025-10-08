快訊

南韓人爽放七天中秋連假 但收假後恐迎來新一波打房措施

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
首爾9月公寓價格連漲五周，預料當局近期可能推出新一輪打房政策。路透
南韓民眾今年的中秋假期共放七天連假，到10日才恢復上班上課。但當地媒體韓國前鋒報報導，首爾當局可能於中秋佳節後，推出新一輪打房政策，因為首爾公寓價格已連漲五周，代表先前的打房措施恐怕成效不大。

韓國房地產委員會（REB）數據顯示，首爾9月第五周公寓價格較前一周上漲0.27%，漲幅連三周擴大，9月前幾周漲幅分別為0.08%、0.09%、0.12%及0.19%，主要受到該市北區「漢江帶」以租養貸的需求帶動。

首爾25個區當周房價全數上揚，其中以俗稱「漢江帶」（Hangang River belt）的八個區，漲勢最兇。「漢江帶」指位於首爾北側、漢江沿岸的麻浦、龍山、永登浦、廣津、銅雀、城東、江東及中區等區，該區不如南首爾富裕的江南、瑞草、松坡三區般的高度開發。  

房市專家指出，漢江帶未受政府打房措施影響，因此當地「以租養貸」（gap investment）的熱潮，推升了首爾整體房價，使原本因6月27日上路的貸款新制而於近月來趨穩的房市，再度升溫。

該政策將房貸上限設定為6億韓元（43.5萬美元），並要求位於「反炒房區」的購屋者，在成交後六個月內實際入住。  

金姓分析師說，「政府預料將於中秋節後，先追加貸款限制，若房價仍未穩定，可能進一步將打房區擴及北首爾，以漸進方式為市場降溫」。 

首爾 中秋節 公寓

