美股早盤／黃仁勳一席話拉抬科技股 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

在投資人質疑人工智慧（AI）題材壽命導致美國股市連漲止步後，美股8日早盤在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳樂觀言論帶動下重拾漲勢，輝達股價和台積電ADR雙雙漲逾2%。

美股標普500指數8日早盤漲0.4%，報6,741.33點，那斯達克綜合指數漲0.67%至22,940.99點；道瓊工業指數小漲60.56點或0.13%，報46,663.54點。

黃仁勳向CNBC表示，運算需求今年大幅成長，特別是過去六個月；輝達股價8日早盤漲2.1%，台積電ADR漲2.6%。在AI產品需求加持下，戴爾（Dell）上修營收與獲利預測，該公司股價8日早盤大漲逾8%。

標普500指數7日收黑，終結連續七個交易日的漲勢，原因是甲骨文（Oracle）股價下跌引發投資人對AI題材的質疑。The Information報導，甲骨文雲端事業利潤率低於分析師目前預估，該公司出租輝達晶片的部分交易也蒙受虧損。

美國政府關門8日進入第八天，政府停擺也帶來壓力。政府關門持續愈久，對投資人信心構成的風險就愈大。