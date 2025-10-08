快訊

黃仁勳：AI運算需求近半年來顯著提升 Blackwell晶片需求火熱

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達執行長黃仁勳8日接受CNBC訪問時表示，近半年來AI算力需求大增。路透
人工智慧AI晶片巨頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳表示，隨著AI模型從回答簡單問題進化到能進行複雜推理，今年來相關運算需求出現爆發性成長。

黃仁勳8日接受CNBC訪問時指出：「今年來、特別是過去六個月，運算需求顯著增加。」這番樂觀言論帶動輝達股價8日早盤跳漲1.2%。

他表示，AI推理模型所消耗的算力呈現指數級增長，但同時也因成果卓越，帶動指數級的需求躍增，「AI已經聰明到人人都想使用」，「我們正同時經歷兩種指數型的成長」。

他進一步指出，旗下Blackwell晶片的需求極為強勁，「我認為我們正處於新一波AI基礎設施建設潮的開端，也是新工業革命的起點」。

此外，黃仁勳證實，輝達已投資馬斯克旗下的AI公司xAI，並稱唯一的遺憾是「沒有投入更多錢」，他同時呼籲各界應強化對資料中心用電的投資。

針對美國總統川普推動的H-1B簽證新政，黃仁勳也表示，這項政策有助美國吸引全球最優秀的人才。

指數 美國 晶片 輝達 人工智慧 AI NVIDIA 黃仁勳 馬斯克 H-1B

相關新聞

美股早盤／黃仁勳一席話拉抬科技股 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

在投資人質疑人工智慧（AI）題材壽命導致美國股市連漲止步後，美股8日早盤在輝達（Nvidia）執行長黃仁勳樂觀言論帶動下...

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

人工智慧（AI）正快速改寫科技業的人力需求版圖。根據求職平台Indeed最新發布的調查，美國科技職場正被「AI化」浪潮推向兩極：部分職位湧入大量求職者，部分則出現嚴重人才短缺。雖然整體科技業在疫情後經歷裁員潮，但AI帶來的技能轉型，使雇主所需的人才結構正發生深層變化。

費用貴遭嫌棄…這檔美股大盤ETF今年來失血327億美元 史上最慘

儘管美國股市今年大漲，道富（State Street）旗下旗艦美國股市標普500指數ETF今年來仍流出逾320億美元，可...

南韓人爽放七天中秋連假 但收假後恐迎來新一波打房措施

南韓民眾今年的中秋假期共放七天連假，到10日才恢復上班上課。但當地媒體韓國前鋒報報導，首爾當局可能於中秋佳節後，推出新一...

亞洲PE價格看漲？陶氏化學德州工廠火災 產能恐受重創

陶氏化學公司（Dow Chemical）位於美國德州Freeport的化工廠，在當地時間6日晚間發生火災，火勢於隔日清晨...

