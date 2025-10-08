亞洲PE價格看漲？陶氏化學德州工廠火災 產能恐受重創
陶氏化學公司（Dow Chemical）位於美國德州Freeport的化工廠，在當地時間6日晚間發生火災，火勢於隔日清晨撲滅，無人員傷亡，但拖累Dow股價7日收盤下跌3.9%。
據該公司網站，陶氏在德州的Freeport工廠，是旗下規模最大綜合廠區，擁有40座廠房，占地面積約7,000英畝，負責生產該公司近半產品，以及在全球銷售的逾21%產品。在此生產的聚乙烯（polyethylene），廣泛應用於保鮮膜、塑膠袋、瓶蓋，以及電線電纜絕緣材料等。
根據Commodity Insights，陶氏在該廠區有四座PE工廠，每年總產能達91.4萬公噸，其中兩座生產線性低密度聚乙烯（linear low-density polyethylene），一座生產高密度聚乙烯（high-density polyethylene），另一座生產低密度聚乙烯（low-density polyethylene）。
陶氏並未說明哪一座工廠受到影響，但產量和出口恐受影響，美國國內價格看漲，也有望帶動亞洲PE價格。
