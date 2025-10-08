歐盟力圖科技自主 宣布10億歐元AI應用策略計畫

歐洲聯盟（EU）為了降低對美國和中國科技的依賴，今天宣布名為「應用人工智慧」（Apply AI）的10億歐元（約新台幣356億元）策略計畫，要在關鍵產業加速推動AI應用。

路透社報導，歐盟今年4月已公布1項行動方案，讓新創公司在遵循去年8月生效的劃時代AI法規而面臨困難時，能協助減輕其監管及成本負擔。

今天的行動也凸顯出，歐洲鑒於與美中兩國的貿易緊張，以及科技業由美國大企業主導，因此希望自身在關鍵產業達成戰略自主的目標。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中表示：「我希望AI的未來是在歐洲製造。...AI應用有必要普及，我們將透過上述策略來協助加快這項進程。我們將在我們所有關鍵產業推動這種『AI優先』思維。」

歐盟執委會點名應加強AI運用的重大產業，有醫療保健、製藥、能源、交通、製造、營建、農糧、國防、通訊及文化。

至於針對產業的專屬措施，則包括設立一群由AI驅動的先進醫療篩檢中心，以及在製造、氣候和製藥等產業發展代理式AI。