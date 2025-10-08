快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

歐盟力圖科技自主 宣布10億歐元AI應用策略計畫

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）為了降低對美國和中國科技的依賴，今天宣布名為「應用人工智慧」（Apply AI）的10億歐元（約新台幣356億元）策略計畫，要在關鍵產業加速推動AI應用。

路透社報導，歐盟今年4月已公布1項行動方案，讓新創公司在遵循去年8月生效的劃時代AI法規而面臨困難時，能協助減輕其監管及成本負擔。

今天的行動也凸顯出，歐洲鑒於與美中兩國的貿易緊張，以及科技業由美國大企業主導，因此希望自身在關鍵產業達成戰略自主的目標。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中表示：「我希望AI的未來是在歐洲製造。...AI應用有必要普及，我們將透過上述策略來協助加快這項進程。我們將在我們所有關鍵產業推動這種『AI優先』思維。」

歐盟執委會點名應加強AI運用的重大產業，有醫療保健、製藥、能源、交通、製造、營建、農糧、國防、通訊及文化。

至於針對產業的專屬措施，則包括設立一群由AI驅動的先進醫療篩檢中心，以及在製造、氣候和製藥等產業發展代理式AI。

美國 歐盟 范德賴恩

延伸閱讀

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

歐盟商會：中國稀土出口卡關 歐企供應鏈仍受衝擊

相關新聞

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

人工智慧（AI）正快速改寫科技業的人力需求版圖。根據求職平台Indeed最新發布的調查，美國科技職場正被「AI化」浪潮推向兩極：部分職位湧入大量求職者，部分則出現嚴重人才短缺。雖然整體科技業在疫情後經歷裁員潮，但AI帶來的技能轉型，使雇主所需的人才結構正發生深層變化。

華爾街老將示警！美股10月面臨3駭人情境 若同時印驗恐暴跌30%

美國股市標普500指數近來持續改寫歷史新高，但有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）同一期間也節節攀...

亞洲PE價格看漲？陶氏化學德州工廠火災 產能恐受重創

陶氏化學公司（Dow Chemical）位於美國德州Freeport的化工廠，在當地時間6日晚間發生火災，火勢於隔日清晨...

大門敞開抗美？大陸加入南美貿易聯盟 著眼豐富礦產發展2產業

中國9月底正式成為安地斯山共同體（Andean Community）觀察員國。專家分析，中國不僅可以幫助成員國抵消川普關...

美股連8收紅首見拉回…亞洲股市多數走跌 金價首破4000美元創新高

美股連8天收紅後首見拉回，影響今天亞洲主要股市多數走低，不過金價卻大幅攀升，盤中首度突破每盎司4000美元大關

印度AI需求成長！Anthropic將設辦公室 支援「快速發展的AI生態系」

隨著生成式人工智慧（AI）業者積極進軍全球人口最多的印度市場，美國AI新創公司Anthropic今天表示，該公司計劃明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。