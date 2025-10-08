AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

人工智慧（AI）正快速改寫科技業的人力需求版圖。根據求職平台Indeed最新發布的調查，美國科技職場正被「AI化」浪潮推向兩極：部分職位湧入大量求職者，部分則出現嚴重人才短缺。雖然整體科技業在疫情後經歷裁員潮，但AI帶來的技能轉型，使雇主所需的人才結構正發生深層變化。

根據外媒「商業內幕」（Business Insider）報導，Indeed報告指出，雲端運算、資料分析與AI開發等AI關鍵領域，持續出現技術人才供不應求的現象；相對地，傳統軟體工程師與產品經理等職位，反而成為AI重整架構下的「高風險族群」。報告直言，原本僅是景氣循環下的科技招聘放緩，如今已轉為由AI驅動的新階段：企業要求更高、基層職缺更少，且「人機協作」能力正成為評估新員工的重要指標。

綜合Indeed與職場資訊平台Glassdoor資料，以及數據分析公司YouGov對美國1035名科技從業者的問卷調查，過去幾個月內企業在導入生成式AI後，裁撤最多的四種科技業職位依序為：軟體工程師與開發者、品質測試工程師、產品經理與專案經理。不過，這些公司並未單純縮編，而是將資源重新配置至資安、資料分析與AI團隊等新興崗位。換言之，AI雖取代部分職務，但也同時創造了新型職能需求。

從招聘趨勢來看，2025年上半年科技職缺中最常被要求的技能包括Python、SQL與亞馬遜雲端服務（AWS）。而成長最快的領域則涵蓋AI應用、Google Cloud平台，以及持續整合與部署（CI/CD）等快速開發流程。Indeed分析，雇主正從「單一工具導向」轉向「技能群組導向」思維，例如Python、機器學習與資料分析被視為一體；AWS、DevOps與CI/CD則常成組出現。這代表企業期望員工具備跨技術整合能力，而非只精通單一專業。

報導表示，生成式AI的發展更進一步加速這種職能融合，傳統以編碼為核心的職業角色，正被重塑為結合提示工程（prompt engineering）、AI整合與負責任AI部署的新職務。Indeed指出，現代工程師被期待與AI工具「共同創造」，以提升效率與資料洞察力，因此對雇主而言，缺乏這類複合技能的人才已成為最大瓶頸。

「科技業的人才荒不會消失，只是正在轉向定義AI時代的新技能戰場」，Indeed建議企業透過內部培訓，讓具相鄰技能的員工轉向AI或資料相關職位，並重新包裝招募訊息，凸顯職涯發展與創新機會，才能吸引稀缺的高階人才。