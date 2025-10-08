美股連8收紅首見拉回…亞洲股市多數走跌 金價首破4000美元創新高

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導
美股連8天收紅後首見拉回，影響今天亞洲主要股市多數走低，不過金價卻大幅攀升，盤中首度突破每盎司4000美元大關。路透
美股連8天收紅後首見拉回，影響今天亞洲主要股市多數走低，不過金價卻大幅攀升，盤中首度突破每盎司4000美元大關。

美聯社報導，截至日本當地時間午後，黃金價格上漲49美元，來到每盎司4053.40美元。美國期貨價格變動不大，油價則持續上揚。

由於市場預期可能成為下一任日本首相的保守派議員高市早苗將主張維持低利率，日圓兌美元匯率大幅下跌。

美元兌日圓從昨天的151.90日圓升到今天的152.39日圓。歐元則從1.1659美元下滑到1.1614美元。

日本東京的日經225指數下跌0.45%，收47734.99點。執政的自民黨上週末選出高市早苗為黨魁後，日股本週稍早曾飆升至歷史新高。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析師提利昂（Marcel Thieliant）說：「即使日本經濟面臨緊縮貨幣政策的壓力，我們認為日本中央銀行日本銀行（Bankof Japan）將藉由即將上任政府的壓力，延後至明年1月才考慮升息。」

亞洲其他市場方面，香港恆生指數下跌1%，收26880.81點；澳洲S&P/ASX 200指數小跌0.1%，報8947.60點。中國及韓國股市因假期休市。

