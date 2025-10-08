大門敞開抗美？大陸加入南美貿易聯盟 著眼豐富礦產發展2產業

中國9月底正式成為安地斯山共同體（Andean Community）觀察員國。專家分析，中國不僅可以幫助成員國抵消川普關稅影響，傳遞「美國關門歇業，中國依然敞開大門做生意」的訊息；而且這個南美貿易聯盟擁有豐富礦產，可協助中方發展人工智慧和電動車等產業。

據中國外交部官網介紹，安地斯山共同體於1969年5月成立，是拉丁美洲地區一個重要的區域經濟一體化組織，成員國為秘魯、玻利維亞、厄瓜多和哥倫比亞。巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、智利是聯繫國；西班牙、摩洛哥、土耳其、希臘、巴拿馬為觀察員國。

據央視新聞報導，各成員國表示，中國成為安地斯山共同體觀察員國具有重大歷史意義，期待以此促進雙方合作，推動地區經濟一體化進程和可持續發展，更好維護發展中國家共同利益。

英文南華早報6日報導分析，在美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的背景下，獲得安地斯山共同體的觀察員地位有望幫助北京深化其在全球南方的戰略存在。

報導引述復旦大學金磚國家研究中心副主任江天驕表示，中國加入安地斯山共同體觀察員國地位將使其能夠進一步深化與該地區的經濟和投資聯繫。此舉不僅標誌著中國與拉丁美洲合作的深化，也透過制度化參與地區事務增強了發展中國家的話語權。

報導說，北京一直將自己描繪成發展中國家的領導者，在川普向全球發動關稅戰之際，中國高層官員承諾捍衛全球秩序。

江天驕表示，中國加入安地斯山共同體可以幫助各國「抵銷」川普全面關稅政策的影響，因為各經濟體正日益被迫尋求替代市場。

他補充說：「作為觀察員國，中國可以透過區域合作機制為拉丁美洲提供更穩定的出口管道。」

報導引述為客戶提供中拉關係諮詢服務的拉撒路諮詢公司（Lazarus Consulting）創始人拉撒路（LelandLazarus）說，中國成為安地斯山共同體觀察員國，將進一步增強其在拉美和全球南方國家的影響力網絡，為其崛起成為全球大國提供制度支持。

他說，這將為北京方面提供「另一條途徑」來推動其框架，包括其最近啟動的「全球治理倡議」。

中國國家主席習近平9月1日在上海合作組織峰會上提出該倡議，並表示該框架可以在世界快速變化和動蕩的背景下改善全球治理。

拉撒路還提到，安地斯山共同體的4個成員國都蘊藏著豐富的黃金、銅和鋰資源，而這些礦產正是中國未來幾十年從人工智慧到電動車等各行各業所需的。

稀土和礦產已成為中美兩國日益激烈競爭中的關鍵領域。江天驕表示，玻利維亞的鋰和秘魯的銅與中國新能源產業的需求「高度契合」。

「中國無疑正在利用川普政府激進的關稅政策。就在（拉丁美洲）國家希望向全球市場出口更多產品的時候，川普政府卻在不斷提高貿易壁壘」，拉撒路說。

他補充說，美國近期的政策包括關稅，「完全符合中國的一貫說法，即中國是更可靠、更穩定的合作夥伴，美國並不把（其他國家）的最佳利益放在心上」。

拉撒路說，中國傳遞的訊息是，「美國關門歇業，我們仍然敞開大門做生意」。