不落人後！歐盟大砸11億美元 加速關鍵產業的AI發展
歐盟執委會8日宣布一項價值10億歐元（約11億美元）的計畫，希望能加速人工智慧（AI）在關鍵產業的應用，並推動歐盟減少對美國與中國技術的依賴。
這項由歐盟執委會推出的「Apply AI」策略，接續今年4月公布的行動計畫，希望減輕新創公司為因應去年8月生效的AI法規所帶來的負擔與成本。
此舉也凸顯在美中貿易緊張及美國大型科技公司主導的情勢下，歐洲希望能達成關鍵領域戰略自主的目標。
執委會主席范德賴恩在聲明中表示：「我希望AI的未來是在歐洲誕生的」，「AI的採用必須廣泛，透過這些策略，我們將加速這個過程。我們將在所有關鍵領域推動『AI優先』的思維，從機器人技術、醫療保健、能源到汽車產業。」
歐盟執委會特別指出，醫療保健、製藥、能源、交通、製造、建築、農業食品、防衛、通訊及文化，是應加強應用AI的關鍵產業。
在Apply AI策略下的產業特定措施，包括建立一個由AI驅動的先進醫療篩檢中心網絡，並在製造、氣候和製藥等產業，發展代理式AI。
歐盟執委會表示，這10億歐元資金將來自歐盟研究專案，如「展望歐洲（Horizon Europe）」和「數位歐洲計畫（Digital Europe programme）」，並可能鼓勵歐盟成員國及私部門提供對應資金，。
