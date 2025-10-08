印度AI需求成長！Anthropic將設辦公室 支援「快速發展的AI生態系」

快訊

中央社／ 孟買8日綜合外電報導
生成式人工智慧（AI）業者積極進軍全球人口最多的印度市場。 歐新社
生成式人工智慧（AI）業者積極進軍全球人口最多的印度市場。 歐新社

隨著生成式人工智慧（AI）業者積極進軍全球人口最多的印度市場，美國AI新創公司Anthropic今天表示，該公司計劃明年在當地設立辦公室

法新社報導，在企業與個人廣泛採用帶動下，印度對AI工具與解決方案的需求急速攀升。根據預估，印度年底前網路用戶數將突破9億人。

Anthropic表示，該公司聊天機器人Claude在全球消費者使用量排名中「位居第2」，並指出預定在科技重鎮班加羅爾設立的辦公室將進一步支援印度「快速發展的AI生態系」。

目前人在印度的執行長阿莫戴（Dario Amodei）在聲明中指出：「印度吸引人之處在於其龐大的技術人才庫，以及印度政府致力於讓AI的好處遍及社會各個層面，而非僅侷限於少數地區。」

Anthropic的印度布局緊接在多家頂尖AI公司相繼宣布積極爭取當地用戶之後。

OpenAI表示，將於今年稍晚在印度設立辦公室。執行長阿特曼（Sam Altman）指出，過去1年，印度ChatGPT使用量成長了4倍。

OpenAI今年8月推出每月399盧比（約4.5美元）訂閱方案，主要鎖定學生及年輕開發者。ChatGPT負責人杜利（Nick Turley）在社群平台X發文表示，讓服務「更平易近人」一直是用戶的「主要需求」。

AI公司Perplexity則於7月宣布與印度電信巨擘Airtel結盟，提供Airtel旗下3.6億用戶免費一年Perplexity Pro訂閱服務。

Anthropic目前估值達1830億美元。OpenAI最近透過非公開股份交易，公司估值一度衝上5000億美元，成為全球最有價值的新創企業。

