末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，手握美元者是輸家，建議買進黃金、白銀與比特幣等資產。路透
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，手握美元者是輸家，建議買進黃金、白銀與比特幣等資產。路透

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月8日在X發文，表示手握美元的投資人正面臨不利的局面，建議增持黃金、白銀、比特幣等資產。

他寫道：「美元是否末日將至？」「我正在增持黃金、白銀、比特幣、乙太幣。」

「美元儲戶是輸家，當個贏家吧。請保重。」

