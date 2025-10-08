末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎10月8日在X發文，表示手握美元的投資人正面臨不利的局面，建議增持黃金、白銀、比特幣等資產。
他寫道：「美元是否末日將至？」「我正在增持黃金、白銀、比特幣、乙太幣。」
「美元儲戶是輸家，當個贏家吧。請保重。」
END of US Dollar?— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 8, 2025
Adding to my gold, silver, Bitcoin, and Ethereum stack.
Savers of US dollars are losers.
Be a winner.
Take care.
