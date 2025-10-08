美元攀升至2個月高點 小摩說「這種數位貨幣」會激發美元買盤

美元指數周三（7日）攀升至兩個月高點，此時從亞太到歐洲的財政與經濟疑慮，拖累主要G10國家貨幣走勢。另一方面，摩根大通表示，穩定幣在全球獲得採用，可能在未來幾年推動數兆美元的資金流入美元，支撐美元買盤。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）8日盤中上揚0.37%，報98.94，創8月初以來最高。據亞洲交易員指出，避險基金近期加碼押注歐元與日圓走貶的選擇權部位，也助美元走強。

美元在9月曾貶至兩年多低點，但近期轉強，主因是其他地區接連出現利空因素，凌駕了美國政府關門對美元帶來的利空影響。法國政治動盪衝擊歐元，而日圓走貶，則是因為市場預期日本新首相將傾向擴張財政並施壓日銀延後升息。此外，紐西蘭央行8日大幅降息2碼並暗示可能進一步寬鬆後，紐元重貶至六個月低點。

瑞典北歐斯安銀行亞洲策略主管維克多里諾表示：「考量到日本與法國的財政可持續性疑慮升高，市場正重新評估美國總體經濟前景」，「儘管美國政府目前關門，但市場反而認為美國是『眾醜之中最不醜』的選項」。

美元指數自9月中以來上揚超過2%，年初至今跌幅縮小至約8.8%。美元今年來在多數時間表現疲弱，主因預期聯準會寬鬆政策、美國「例外主義」吸引力減弱，以及黃金做為避險資產的吸引力上升。

不過，摩根大通分析師團隊在7日提出報告，表示穩定幣的普及有望提振美元買盤，可能強化美元在全球金融體系中的地位，而非加速去美元化。

穩定幣是由非銀行機構發行、但以美國公債或存放在銀行的美元儲備資產做為支撐的數位貨幣。小摩外匯策略師估計，到2027年，約1.4兆美元的額外美元需求將支持穩定幣市場成長，因為大約99%的穩定幣總供應量與美元或標的美元資產1比1掛鉤。

摩根大通團隊指出，迄今為止，穩定幣的成長尚未對外匯資金流產生顯著影響。不過，他們指出，過去兩年，美元價值與穩定幣的總市值存在緊密關聯性。小摩表示，如果比特幣和美元長期繼續走強，可能預示穩定幣市場也將進一步擴張。