兩年漲勢告終！可可重挫至20個月低點 但巧克力零售價還沒跌

可可價格已跌至20個月低點，結束長達兩年的戲劇性漲勢。

金融時報報導，本周，紐約可可交易價跌至每噸約6,150美元，遠低於去年12月逾12,000美元的峰值。倫敦價格相較於去年4月峰值4,262美元，也已大跌約58%。

分析師指出，價格回落反映需求下降、供應改善與投機資金退潮等多重因素：持續的高價抑制終端消費需求；西非主要產區天氣好轉，加上政府提高對農民的保障收購價，使作物收成前景改善；此外，先前順勢操作的投機客近期大量平倉，許多人轉而押注價格下跌。

荷蘭合作銀行（Rabobank）大宗商品分析師Oran van Dort表示，先前的高價「荒謬且不可持續」，並指出可可價格在今年大部分時間都持續下滑，「尤其自八月中旬以來，更呈現明確的下跌趨勢」。

當前的拋售標誌市場急劇反轉。2022年，合占全球六成可可產量的象牙海岸和迦納遭遇供應危機，由於乾旱、病蟲害與農民無力投資化肥和老樹更新，導致可可期貨價飆升。如今降雨恢復，作物歉收風險降低，供應憂慮獲得緩解。預測機構預計，10月1日開始的2025-26年度收成將出現供過於求。

Marex經紀商Jonathan Parkman指出，供應過剩並非因為產量增加，而是需求下降所致。全球可可研磨量自2022年高峰以來已減少約50萬噸，以亞洲、歐洲與西非降幅最大。

但巧克力的零售價格目前仍居高不下。根據荷蘭合作銀行數據，荷蘭今年9月一條100克巧克力棒的均價較去年同期高出逾35%。分析師預期，零售價雖可望停止上漲，但至少要半年後才可能回落。

儘管可可價格大跌，很少有人預期能重回2023年之前水準。紐約可可當時在2,000至3,000美元間交易。