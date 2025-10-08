快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

英首相訪印度上百人隨行 盼強化經濟關係

中央社／ 孟買8日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天抵達印度展開為期兩天的訪問，隨行代表團包括上百位來自商業、文化及學術界的領袖，力圖推廣近期簽署的貿易協定。施凱爾希望此行有助強化兩國經濟關係。

綜合路透社和法新社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）7月曾訪問英國，並與施凱爾（KeirStarmer）簽署自由貿易協定。雙方同意降低紡織品、威士忌及汽車等商品的關稅，並為企業提供更多市場准入機會。

英國和印度今年5月完成自由貿易協定的談判。兩國談判歷時3年、多次停擺，最終在美國總統川普掀起的關稅戰陰影下加速推進。

施凱爾希望他這次首度正式訪問印度，將能促進兩國經濟關係。隨行代表團有125人，包括英國航空公司（British Airways）執行長陶艾爾（Sean Doyle），以及英國石油公司（BP）、勞斯萊斯集團（Rolls-Royce Group Plc）和英國電信集團（BT Group Plc）等企業高層。

施凱爾表示：「這不只是一紙協議，更是經濟成長的跳板。」他說，印度到了2028年可望成為全球第3大經濟體，「眼前的機會前所未有，機不可失」。

施凱爾將於明天與莫迪舉行雙邊會談，並將共同出席在孟買的全球金融科技節。雙方先前均表示，希望在未來一年內完成自由貿易協定的國內批准程序並正式生效。

施凱爾 英國 印度

延伸閱讀

傳英政府不願開罪中國大陸撤銷共諜案 檢方：已盡全力

曼徹斯特猶太會堂遇恐攻 英國將加強猶太社群維安

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英推數位身分證打擊非法移民 反對聯署一夜破百萬

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

兩年漲勢告終！可可重挫至20個月低點 但巧克力零售價還沒跌

可可價格已跌至20個月低點，結束長達兩年的戲劇性漲勢。

日圓續遇「高市賣壓」 兌美元貶破152、探2月來低點 兌歐元創新低

在日本自民黨新任總裁高市早苗政策預期所帶來的賣壓下，日圓兌美元匯率7日貶破152日圓後，8日進一步下跌，貶至2月來低點，...

美國降息預期與地緣風險推升金價 各國央行連續三年年購千噸黃金

美國黃金期貨周二首次突破每盎司4000美元的里程碑，現貨也朝4000美元邁進。路透報導，原因出在市場預期美國將進一步降息...

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。