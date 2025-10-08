英首相訪印度上百人隨行 盼強化經濟關係

英國首相施凱爾今天抵達印度展開為期兩天的訪問，隨行代表團包括上百位來自商業、文化及學術界的領袖，力圖推廣近期簽署的貿易協定。施凱爾希望此行有助強化兩國經濟關係。

綜合路透社和法新社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）7月曾訪問英國，並與施凱爾（KeirStarmer）簽署自由貿易協定。雙方同意降低紡織品、威士忌及汽車等商品的關稅，並為企業提供更多市場准入機會。

英國和印度今年5月完成自由貿易協定的談判。兩國談判歷時3年、多次停擺，最終在美國總統川普掀起的關稅戰陰影下加速推進。

施凱爾希望他這次首度正式訪問印度，將能促進兩國經濟關係。隨行代表團有125人，包括英國航空公司（British Airways）執行長陶艾爾（Sean Doyle），以及英國石油公司（BP）、勞斯萊斯集團（Rolls-Royce Group Plc）和英國電信集團（BT Group Plc）等企業高層。

施凱爾表示：「這不只是一紙協議，更是經濟成長的跳板。」他說，印度到了2028年可望成為全球第3大經濟體，「眼前的機會前所未有，機不可失」。

施凱爾將於明天與莫迪舉行雙邊會談，並將共同出席在孟買的全球金融科技節。雙方先前均表示，希望在未來一年內完成自由貿易協定的國內批准程序並正式生效。