日圓續遇「高市賣壓」 兌美元貶破152、探2月來低點 兌歐元創新低

在日本自民黨新任總裁高市早苗政策預期所帶來的賣壓下，日圓兌美元匯率7日貶破152日圓後，8日進一步下跌，貶至2月來低點，兌歐元也一度貶到歐元1999年問世以來新低。高市勝選、加上日本8月薪資成長為三個月來最慢，都讓日本銀行（央行）的升息計畫面臨兩難。

日圓兌美元8日盤中續貶0.5%，報152.65日圓對1美元，兌歐元也一度貶0.2%到177.46日圓兌1歐元，為歐元1999年問世以來新低。

分析師指出，目前市場的預設為高市若當選為首向，將運用所有影響力刺激經濟成長，包括施壓日銀延後升息，美銀預期日圓兌美元今年底將貶至155日圓。

在此同時，日本厚生勞動省8日公布，8月名目薪資比去年同期成長1.5%，為三個月最低，也低於經濟學家預測，實質現金薪資更下滑1.4%，為連續第八個月下滑，且減幅甚於預期，。

雖然日本8月薪資數據不如預期，但整體的薪資溫和成長趨勢依然暗示日銀能繼續緩慢升息，只是薪資成長減緩也凸顯高市要振興經濟的挑戰，可能不樂見日銀本月30日升息。交易員預期日銀本月底升息的機率僅約25%

另一方面，日銀總裁植田和男除了升息決策陷入兩難，決策獨立性也可能面臨考驗。植田上任以來，已逐步終止各種寬鬆措施，包括取消日債殖利率曲線控管政策、縮減購債規模、並將出售日銀持有的日股指數型基金（ETF）與日本不動產信託基金（J-REITs）資產，後續決策可能面臨高市的壓力。

一些經濟學家則認為，對日銀獨立性的憂慮太過頭了，因為高市插手日銀決策引發的傷害更大。