印媒：印度製iPhone出口額創百億美元新紀錄

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果從印度出口的iPhone金額已在今年度上半年（4-9月），創下100億美元新紀錄。路透

印度經濟時報引述印度知情官員報導，蘋果從印度出口的iPhone金額已在今年度上半年（4-9月），創下100億美元新紀錄，比去年同期的57.1億美元激增75%。

報導指出，光是9月的iPhone出口額就年比跳增155%，達到12.5億美元。今年印度的iPhone出口成長還有一個關鍵因素：所有iPhone 17機型（包括Pro、Pro Max及Air）都首次在新品上市後，便直接由印度工廠出貨到全球市場。

印度官員表示，蘋果在當地iPhone產量和出口的跳增，主要歸功於今年4月新增兩家工廠，包括塔塔電子（Tata）的霍蘇爾（Hosur）的工廠，以及鴻海集團的班加羅爾廠區。目前蘋果在印度共有五座iPhone工廠。

隨著印度iPhon產量增加，印度製iPhone的出口占比也持續提高，官員指出：「2025年度蘋果透過供應商生產了價值220億美元的iPhone，其中80%（價值175億美元）的印度製iPhone被出口。」這些生產和出口數字是根據設備離開工廠時的裝運港船上交貨價（FOB）計算。

專家預估，在止於明年3月的今年度，印度製iPhone的出口額將繼續增加，但仍受美國可能的關稅和其他限制影響，「以目前的成長速度，蘋果預料將超越去年的生產和出口數字，但這也將取決於國際貿易談判，以及美國商務部調查可能實施的半導體關稅」。美國目前對印度輸美商品徵收的50%關稅，不包括智慧手機、電腦和電子產品。

