金價創高後浮現疲態？美銀點出三大警訊 超買格局恐迎修正

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家指金價有連漲周期過長、價格偏離均線過遠、技術指標顯示嚴重超買等風險，可能面臨修正。路透
金價周二首次突破每英兩4,000美元大關，創下歷史新高，進入「融漲」（meltup）模式。今年來，投資人因貨幣貶值、經濟不確定性和地緣政治逆風等因素，紛紛湧向此一避險資產，使黃金迎來數十年最佳表現。但美國銀行（BofA）分析師示警，這波長達數周的漲勢已顯脆弱，面臨回調風險

根據High Yield Economics創辦人奧特曼（Daniel Altman），「金價上漲是對美國和其他主要經濟體面臨通膨與貨幣貶值雙重風險的直接回應。自金融海嘯以來，全球各國政府累積了龐大債務，使金價表現持續優異。」

對此，美銀分析師齊安納（Paul Ciana）指出三大風險訊號：首先，金價已連漲七周，根據歷史數據，在如此漫長的連漲之後，持續走高的機率僅28%。其次，當前金價比200日簡單移動平均線高出20%，逼近過去約25%即見頂的關鍵水準。最後，14個月相對強弱指數（RSI）顯示，黃金已處於嚴重超買狀態。

LPL金融首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）建議投資人別追高，在金價回檔時再增加部位，也可考慮白銀作為替代選項，因白銀相對於黃金的表現持續走強，可能具有更大的上漲潛力。

