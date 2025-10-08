美國降息預期與地緣風險推升金價 各國央行連續三年年購千噸黃金

美國黃金期貨周二首次突破每盎司4000美元的里程碑，現貨也朝4000美元邁進。路透報導，原因出在市場預期美國將進一步降息，加上投資者因經濟與政治不確定性而湧向避險貴金屬。

世界黃金協會（WGC）6月中公布的一項針對全球73家央行的調查顯示，76%的央行預期5年後黃金儲備將高於目前水準，去年同項比例為69%；近四分之三的受訪者預期美元儲備將在5年後下降，較去年的62%明顯增加。另有創紀錄的95%受訪央行預期未來12個月內將增持黃金，高於去年的81%。

WGC當時在新聞稿中指出，「黃金在危機時期的穩定表現、投資組合多元化效益以及對抗通膨的功能，是推動各國央行計畫增持黃金的主要原因。」該協會並指出，過去三年各國央行每年合計購買黃金超過1000公噸，遠高於前十年平均每年400至500公噸的水準，「在地緣政治與經濟不確定性升高的背景下，黃金累積速度的加快尤為顯著」。

例如，中國人民銀行（央行）7日發布最新統計資料顯示，人行連續11個月增持黃金，截至今年9月底的黃金儲備為7406萬盎司，較8月底增加4萬盎司。國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，黃金在避險、抗通膨、長期保值與增值等方面有不可替代優點，預計各國央行和投資者會繼續增持黃金。

路透專欄作家麥基佛（Jamie McGeever）9月初撰文指出，對通膨、美國財政健康惡化、美國聯準會獨立性以及地緣政治不穩定的擔憂，正引發外界對長期美國國債穩定性的質疑，而國債一直被視為世界上最安全的資產。作為回應，許多央行正轉向黃金這項「野蠻的遺物」。

黃金當時超越歐元，成為僅次於美元的全球第二大儲備資產，也是自1996年以來，黃金在央行儲備比重首次超過國債。根據歐洲央行（ECB）研究，自疫情後通膨高漲以及俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，各國央行一直在累積大量黃金，持有36000公噸，過去三年間每年增持超過1000公噸，不僅創下歷史紀錄，也是前十年平均年度購買量的兩倍。

Crescat Capital宏觀策略師科斯塔（Tavi Costa）表示，當前局勢與1970年代存在明顯相似之處：當時貨幣不穩定、通膨以及地緣政治變化，都使黃金成為央行重要的戰略儲備資產。科斯塔認為，外國央行持有黃金超過美國國債是「重要的里程碑」，象徵儲備管理方面出現更深層、長期的結構性變化。

他說：「我們所見的，可能正是全球儲備構成重大重整的初期階段。」

麥基佛則認為，除非出現長期經濟危機與多年兩位數通膨，否則黃金在央行儲備中的占比不太可能重回1970年代末至1980年代初的75%。但從當前形勢來看，通膨壓力、地緣政治風險與經濟不確定性短期內難以消退，意味著各國央行增持黃金的趨勢仍將持續。