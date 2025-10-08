快訊

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

韓職／韓啦啦隊與韓華鷹河周錫結婚 男方「黑歷史」被翻出

越南獲富時羅素升格為新興市場 可望多吸引逾60億美元外資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
越南股市VN指數今年上漲33%，並創下新高，受強勁經濟成長並看好股市升級所帶動。路透
越南股市VN指數今年上漲33%，並創下新高，受強勁經濟成長並看好股市升級所帶動。路透

越南終於如願以償，得到富時羅素（FTSE Russell）久候多年的市場地位，由「邊境市場」晉升為「次級新興市場」，可望為越南金融市場帶進數十億美元的資金。

富時羅素發布新聞稿說，越南股票將重新歸類為次級新興市場，與中國大陸、印度和印尼等市場並列，2026年9月21日正式生效。

富時羅素全球政策主管索爾（David Sol）在新聞稿說：「越南的重新分類，反映重大基礎建設的提升措施已經落實。」

越南早在2018年9月即被納入富時羅素觀察名單，隨後當局為與國際標準接軌而推動多項重大改革。富時羅素先前已預估，這次升級可為越南帶進的外資高達60億美元。

滙豐控股上月預測，越南若獲升級，將吸引大約34億美元的外資，並指出目前約有38%的亞洲基金及30%的全球新興市場基金已持有越南股票。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮孟勇（音譯）說：「這樣規模的資金足以扭轉近年外資持續淨流出的情況，為市場真正帶來轉折點。」

越南股市VN指數今年上漲33%，並創下新高，受強勁經濟成長並看好股市升級所帶動。儘管8月外資創下史上最大賣超，越南股市仍在散戶投資人追捧下，寫下逾五年來表現最佳的一個月。

不過，富國銀行（Wells Fargo）紐約策略師麥肯納（Brendan McKenna）提醒，資金能否持續才是關鍵，「但這無疑是越南經濟和貨幣邁向正向發展的重要一步」。

升級的效益未必都是正面的。根據9月統計，越南占富時邊境市場指數的權重最高，約為32%，其次為摩洛哥，接近20%。若轉入新興市場指數，就必須和規模更大、體系更成熟的國家競爭。

Vantage Markets墨爾本分析師 Hebe Chen說：「富時羅素將越南升格為新興市場，象徵這個東南亞成長最快經濟體和股市的分水嶺，但這場慶祝仍需謹慎以對。」她指出，越南盾升值過快和股市價位偏高都是潛在風險。

彭博統計，越南VN指數目前的預估本益比為12.2倍，高於過去三年的平均水準10.1倍。

越南 新興市場 指數

延伸閱讀

越南、馬來西亞拚當國際金融中心 力圖躋身已開發國家

越南前九月對美順差成長

佳能9月營收月增8%

大田9月營收年增43% 接單熱

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

美國降息預期與地緣風險推升金價 各國央行連續三年年購千噸黃金

美國黃金期貨周二首次突破每盎司4000美元的里程碑，現貨也朝4000美元邁進。路透報導，原因出在市場預期美國將進一步降息...

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。