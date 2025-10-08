越南獲富時羅素升格為新興市場 可望多吸引逾60億美元外資

越南終於如願以償，得到富時羅素（FTSE Russell）久候多年的市場地位，由「邊境市場」晉升為「次級新興市場」，可望為越南金融市場帶進數十億美元的資金。

富時羅素發布新聞稿說，越南股票將重新歸類為次級新興市場，與中國大陸、印度和印尼等市場並列，2026年9月21日正式生效。

富時羅素全球政策主管索爾（David Sol）在新聞稿說：「越南的重新分類，反映重大基礎建設的提升措施已經落實。」

越南早在2018年9月即被納入富時羅素觀察名單，隨後當局為與國際標準接軌而推動多項重大改革。富時羅素先前已預估，這次升級可為越南帶進的外資高達60億美元。

滙豐控股上月預測，越南若獲升級，將吸引大約34億美元的外資，並指出目前約有38%的亞洲基金及30%的全球新興市場基金已持有越南股票。

胡志明市證券公司首席市場策略師阮孟勇（音譯）說：「這樣規模的資金足以扭轉近年外資持續淨流出的情況，為市場真正帶來轉折點。」

越南股市VN指數今年上漲33%，並創下新高，受強勁經濟成長並看好股市升級所帶動。儘管8月外資創下史上最大賣超，越南股市仍在散戶投資人追捧下，寫下逾五年來表現最佳的一個月。

不過，富國銀行（Wells Fargo）紐約策略師麥肯納（Brendan McKenna）提醒，資金能否持續才是關鍵，「但這無疑是越南經濟和貨幣邁向正向發展的重要一步」。

升級的效益未必都是正面的。根據9月統計，越南占富時邊境市場指數的權重最高，約為32%，其次為摩洛哥，接近20%。若轉入新興市場指數，就必須和規模更大、體系更成熟的國家競爭。

Vantage Markets墨爾本分析師 Hebe Chen說：「富時羅素將越南升格為新興市場，象徵這個東南亞成長最快經濟體和股市的分水嶺，但這場慶祝仍需謹慎以對。」她指出，越南盾升值過快和股市價位偏高都是潛在風險。

彭博統計，越南VN指數目前的預估本益比為12.2倍，高於過去三年的平均水準10.1倍。