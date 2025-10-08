現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼
現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢再添動能。
在台灣時間8日上午近10點左右，現貨金價上漲0.4%，報每英兩4,001.11美元。這對黃金而言是個里程碑時刻，而兩年前價格還不到2,000美元。
12月交割的黃金期貨盤中上漲0.6%，報每英兩4,028.3美元。
現貨黃金的主要市場是倫敦場外（OTC）市場，該市場是全球定價的指標。
今年來，金價已飆升逾50%，主要受到全球貿易不確定性、美國聯準會（Fed）獨立性及美國財政穩定性的疑慮推動。同時，地緣政治緊張局勢也刺激了避險資產需求，而各國央行則持續大買黃金。
此外，聯準會啟動降息，也進一步有利黃金走勢。投資人紛紛湧入黃金ETF，使得黃金ETF在9月寫下逾三年來最大單月資金流入。
Saxo Capital Markets策略師查娜娜表示：「黃金突破4,000美元不僅是因為恐懼，更反映資金重新配置。隨著經濟數據暫停公布、公債利率走低及降息在望，實質收益率正在下降，而受AI炒作的股市看起來已經過熱。這波漲勢的基礎由央行奠定，但現在由散戶與ETF推動下一階段。」
