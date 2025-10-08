快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
現貨黃金價格首度突破每英兩4,000美元。路透
現貨黃金價格首度突破每英兩4,000美元。路透

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢再添動能。

在台灣時間8日上午近10點左右，現貨金價上漲0.4%，報每英兩4,001.11美元。這對黃金而言是個里程碑時刻，而兩年前價格還不到2,000美元。

12月交割的黃金期貨盤中上漲0.6%，報每英兩4,028.3美元。

現貨黃金的主要市場是倫敦場外（OTC）市場，該市場是全球定價的指標。

今年來，金價已飆升逾50%，主要受到全球貿易不確定性、美國聯準會（Fed）獨立性及美國財政穩定性的疑慮推動。同時，地緣政治緊張局勢也刺激了避險資產需求，而各國央行則持續大買黃金。

此外，聯準會啟動降息，也進一步有利黃金走勢。投資人紛紛湧入黃金ETF，使得黃金ETF在9月寫下逾三年來最大單月資金流入。

Saxo Capital Markets策略師查娜娜表示：「黃金突破4,000美元不僅是因為恐懼，更反映資金重新配置。隨著經濟數據暫停公布、公債利率走低及降息在望，實質收益率正在下降，而受AI炒作的股市看起來已經過熱。這波漲勢的基礎由央行奠定，但現在由散戶與ETF推動下一階段。」

黃金 金價 美國

延伸閱讀

紐約黃金期貨價格突破4000美元 史上首見

高盛：明年金價上衝4,900美元 專家預測五年內飆漲至1萬美元

陸連11月增持黃金儲備

黃金存摺買賣量 明顯增加

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。