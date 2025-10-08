紐西蘭央行意外降息2碼 紐元重貶 市場押注還有降息空間

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
紐西蘭央行表示，政策委員會曾討論過降息25個基點，但最終一致同意採取更大幅度的降息。美聯社
紐西蘭央行周三意外降息2碼（0.5個百分點），將官方現金利率（OCR）從3%降至2.5%，並表示若經濟持續疲弱，不排除進一步降息以刺激需求。紐元聞訊一度重貶1%。

彭博調查25位經濟學家中，有10位原估降息2碼，其餘15位認為會降息1碼。

紐西蘭央行在聲明中說：「2025年到年中經濟活動疲軟，鑒於通膨穩定接近2%的目標，委員會不排除視情況進一步調降利率。」

紐西蘭第2季經濟萎縮幅度超出預期，企業信心依然低迷，使得下半年復甦力道蒙上陰影。經濟動能不足，代表物價壓力可望進一步緩解，2026年通膨可望回到央行1%至3%目標區間的中段。

紐元在聲明發布後一度貶值1%至0.5739美元，低於公布前的0.5798美元。對政策利率最敏感的2年期公債殖利率下跌7個基點至2.65%。

紐元對美元這一年來貶值5.7%，是G10貨幣中對美元表現最弱的貨幣，紐西蘭央行的寬鬆步調快於其他央行即是主因。自去年8月以來，紐西蘭央行已降息300個基點；相較之下，美國聯準會（Fed）自去年9月以來降息125個基點，澳洲央行則僅降息75個基點。

紐西蘭央行8月轉向鴿派，預料官方現金利率將在年底前降至2.5%，並表示經濟陷入停滯，需透過刺激措施提振成長。

不過隨後公布的數據顯示，第2季國內生產毛額（GDP）萎縮0.9%，是央行原估跌幅的三倍，市場轉而押注央行將進一步降息。

紐西蘭央行表示，政策委員會曾討論過降息25個基點，但最終一致同意採取更大幅度的降息。

央行指出，部分委員仍認為家庭和企業可能因過度謹慎而延續保守行為，抑制經濟活動和就業，「而更大幅度的降息可望降低這項風險」。

紐西蘭第2季通膨率漲至2.7%，紐西蘭央行周三表示，通膨可能在短期內加速至3%，預料明年才會回落。第3季通膨數據預定於10月20日公布。

ASB首席經濟學家塔夫利（Nick Tuffley）評道：「從紐西蘭央行這次決策可見通膨壓力可能比原先預期更弱，對決策的影響力大於觀望經濟復甦速度及當前通膨上升所帶來的連鎖效應。」

