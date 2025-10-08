快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

聽新聞
0:00 / 0:00

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

聯合新聞網／ 綜合報導
擔任外送員成為許多人的兼職選擇。示意圖/Ingimage
擔任外送員成為許多人的兼職選擇。示意圖/Ingimage

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

田村先投入外送平台，每晚下班後騎自行車1至2小時，每月可增加約2至3萬日圓的收入（約台幣4千到6千元）。週末假日在整理房間的同時，把舊電玩與不用的小家電上架二手平台。近來又再投入「少量選品轉售」，從折扣商店、市集挑選雜貨或二手書出售，副業收入逐漸穩定後，單月可再進帳約5萬日圓（約台幣1萬元）。他坦言，剛開始時擔心體力不支、遇見熟人，但現實壓力更大；相較於做什麼也不會有具體回饋的正職，投入兼職時，每一筆外送或銷售所得，都十分清楚，也帶來成就感。

近年來，日本政府將「副業與兼職」納入勞動改革。厚生勞動省也鼓勵企業在控管工時與員工健康下開放從事第二收入。不過也有網友質疑，政府雖提倡兼職，又加強管理工作時數，若企業的評量與加班制度未同步調整，可能出現「無法加班、有時間卻沒錢花」的情況。也有因病在40歲左右退休的網友提到，在身體恢復後想一邊兼職、一邊找正職工作，但卻多次沒有錄取。想在既有兼職增加工時，卻又礙於社會保險規定，無法增加工時，只能再接外送補貼支出。由此可見，怎麼在正職工作獲得合理的報酬與評鑑，並為兼職所得確立清楚可行的規範，是許多民眾的期待。

外送平台 工時 日本 壓力 薪資 上班族 東京

延伸閱讀

日本人不再工作至上？6國工作觀調查排名墊底 社畜淚曝：薪資是關鍵

循環再生不浪費！日本這款柑橘超香甜 原來都靠「鮪魚養大的」

維他命「有吃有保佑」？研究揭「3種類」多吃反而有害

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。