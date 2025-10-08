日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

田村先投入外送平台，每晚下班後騎自行車1至2小時，每月可增加約2至3萬日圓的收入（約台幣4千到6千元）。週末假日在整理房間的同時，把舊電玩與不用的小家電上架二手平台。近來又再投入「少量選品轉售」，從折扣商店、市集挑選雜貨或二手書出售，副業收入逐漸穩定後，單月可再進帳約5萬日圓（約台幣1萬元）。他坦言，剛開始時擔心體力不支、遇見熟人，但現實壓力更大；相較於做什麼也不會有具體回饋的正職，投入兼職時，每一筆外送或銷售所得，都十分清楚，也帶來成就感。

近年來，日本政府將「副業與兼職」納入勞動改革。厚生勞動省也鼓勵企業在控管工時與員工健康下開放從事第二收入。不過也有網友質疑，政府雖提倡兼職，又加強管理工作時數，若企業的評量與加班制度未同步調整，可能出現「無法加班、有時間卻沒錢花」的情況。也有因病在40歲左右退休的網友提到，在身體恢復後想一邊兼職、一邊找正職工作，但卻多次沒有錄取。想在既有兼職增加工時，卻又礙於社會保險規定，無法增加工時，只能再接外送補貼支出。由此可見，怎麼在正職工作獲得合理的報酬與評鑑，並為兼職所得確立清楚可行的規範，是許多民眾的期待。