戴爾調高未來四年成長預測 但創辦人說總有一天會有這種結果

戴爾科技（Dell）周二將未來兩年營收和獲利成長預測調高約一倍，並表示人工智慧（AI）產品的需求將支撐這波上修的展望至少延續至2030會計年度。戴爾股價大漲3.5%。

戴爾執行長麥可．戴爾周二在CNBC節目上說：「我可以肯定，總有一天這些（資料中心）會蓋得太多，但目前還看不出任何跡象。」他形容當前算力需求「極其驚人」。

戴爾周二發布「長期財務架構」，預測未來四年營收將以每年7%至9%的速度成長，不計特別項目的每股盈餘成長15%以上。相較之下，戴爾在2023年原預測為營收年增3%至4%，經調整後每股盈餘成長8%以上。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「兩年前我們都低估了AI市場的規模，如今只會更大。」

戴爾的基礎設施部門受惠於來自CoreWeave和xAI等客戶對AI伺服器的強勁需求，另外也爭取到美國能源部及阿布達比AI公司G42等政府機構的合約。

克拉克表示，AI伺服器事業面臨「中個位數的營業利益率」，他認為「這樣的水準可以接受」，且這事業有助提升整體獲利。他強調，透過擴大銷售給大型企業客戶，並推動AI客戶採購戴爾其他利潤較高的產品（如儲存設備和網路系統），仍有機會進一步拉高利潤。

戴爾8月止一季伺服器和網路銷售在內的基礎設施事業的營業利益率為8.8%，低於分析師所料。