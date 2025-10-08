快訊

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

教育使命不是當保母 教保員爭「正名」心聲揭露

戴爾調高未來四年成長預測 但創辦人說總有一天會有這種結果

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾執行長麥可．戴爾說，總有一天資料中心會蓋得太多。美聯社
戴爾執行長麥可．戴爾說，總有一天資料中心會蓋得太多。美聯社

戴爾科技（Dell）周二將未來兩年營收和獲利成長預測調高約一倍，並表示人工智慧（AI）產品的需求將支撐這波上修的展望至少延續至2030會計年度。戴爾股價大漲3.5%。

戴爾執行長麥可．戴爾周二在CNBC節目上說：「我可以肯定，總有一天這些（資料中心）會蓋得太多，但目前還看不出任何跡象。」他形容當前算力需求「極其驚人」。

戴爾周二發布「長期財務架構」，預測未來四年營收將以每年7%至9%的速度成長，不計特別項目的每股盈餘成長15%以上。相較之下，戴爾在2023年原預測為營收年增3%至4%，經調整後每股盈餘成長8%以上。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「兩年前我們都低估了AI市場的規模，如今只會更大。」

戴爾的基礎設施部門受惠於來自CoreWeave和xAI等客戶對AI伺服器的強勁需求，另外也爭取到美國能源部及阿布達比AI公司G42等政府機構的合約。

克拉克表示，AI伺服器事業面臨「中個位數的營業利益率」，他認為「這樣的水準可以接受」，且這事業有助提升整體獲利。他強調，透過擴大銷售給大型企業客戶，並推動AI客戶採購戴爾其他利潤較高的產品（如儲存設備和網路系統），仍有機會進一步拉高利潤。

戴爾8月止一季伺服器和網路銷售在內的基礎設施事業的營業利益率為8.8%，低於分析師所料。

客戶 網路 規模

延伸閱讀

諾貝爾物理學獎 三人出線…發現宏觀量子力學穿隧效應

諾貝爾物理學獎得主揭曉 馬蒂尼斯與中研院密切合作

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

川普簽行政命令 確認美方未來持有80%的TikTok股分

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

日本薪資停滯、物價上漲…35歲上班族月薪4萬 靠「隱藏努力」多賺1萬6

根據日媒「The Gold Online」報導，物價攀升、薪資成長受限，日本30至40歲上班族壓力增加。在東京中小企業工作、擔任行政人員的35歲正職員工田村誠（化名），進公司13年，月薪實領約20萬日圓（約新台幣4萬元）左右，扣掉租屋的8萬日圓（約新台幣1萬6千元）和飲食、電費、手機等費用後，手頭吃緊。且近5年來調薪每年僅500至1000日圓，他便決定在下班後另覓收入。

現貨金價正式衝破4,000美元 分析師：不只是反映恐懼

現貨黃金價格今天盤中首度突破每英兩4,000美元大關，創下新高，由於市場對美國經濟及政府關門的擔憂升溫，為這波火熱的漲勢...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。