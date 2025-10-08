快訊

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳7月16日訪北京檔案照。美聯社
黃仁勳7月16日訪北京檔案照。美聯社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直接合作關係」。輝達上月宣布，將投資1,000億美元入股OpenAI，協助其在美建設AI資料中心，但「投資又供貨」的策略引發市場對可能形成循環依賴的高度關注。。

黃仁勳接受CNBC節目主持人克雷默（Jim Cramer）訪談時表示，輝達與OpenAI的合作是「在既有基礎上疊加」，延續先前與甲骨文（Oracle）、CoreWeave等AI夥伴的合作模式。

他說：「我們將協助他們建置自主運營的AI基礎設施，為未來五年做準備，他們最終將建立自有雲端服務體系。」

OpenAI計劃建置用電規模達10吉瓦的次世代資料中心，預計需要400萬到500萬顆輝達GPU。

分析師指出，這種直接投資與硬體購買相結合的模式，可能加深雙方依存關係，形成封閉循環。作為引領AI浪潮的兩大核心，輝達與OpenAI的深度結盟正逐步改寫產業生態，也讓市場對資源過度集中與競爭公平性流失的憂慮急遽升溫。。

OpenAI 黃仁勳 輝達

