美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周三在東京早盤貶破152關卡。路透
隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%至98.578。美國10年期公債殖利率跌3個基點，至4.12%。

日圓兌美元再貶1%，至151.90，周三在東京早盤續貶至152.31。高市早苗一位經濟顧問指出，日本央行在新政府剛組建即於本月升息可能為時過早，12月時機更為合適。

丹麥銀行外匯研究員Mohamad Al-Saraf說：「本月日本央行可能會按兵不動，以保持謹慎，但到了12月，他們將獲得更多數據，我認為屆時會再次升息。通膨仍然偏高，利率仍然偏低，今年再升息一次的可能性依然存在。」

不過，億萬富豪達里歐表示，黃金「肯定」比美元更具安全避風港作用。

歐元兌美元跌0.4%，至1.1659；接近50日均線1.1683。

