馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知情人士指出，xAI的籌資規模將分為約75億美元的股權和多達125億美元的債務。路透
彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（NVIDIA）也將入股投資。

據消息人士透露，這筆結合股權與債務的籌資，將用於購置輝達的圖形處理器（GPU），支持xAI在田納西州曼菲斯最大的資料中心基地「Colossus 2」。

據了解，輝達在這筆交易中將以入股的方式投入多達20億美元，這個策略有助加快客戶AI投資的腳步。彭博先前報導xAI募資規模僅為此數一半，可見籌資規模可能進一步擴大。

近來多家大型科技公司以驚人的速度投入數百億美元，用於建置開發頂尖AI模型所需的基礎設施。OpenAI本周才宣布和超微（AMD）簽訂為期多年的晶片合作協議。Meta日前也陸續敲定多筆金額龐大的投資案，包括一項290億美元的資料中心籌資計畫。甲骨文（Oracle）則以舉債方式籌得380億美元，將用於基礎設施擴建。

知情人士指出，xAI的籌資規模將分為約75億美元的股權和多達125億美元的債務，並透過一個特殊目的公司（SPV）架構來運作。這個SPV將負責購買輝達的GPU，隨後由馬斯克旗下的AI新創xAI租用這些晶片，為期五年，讓華爾街投資人可在期間內回收資金。

這項獨特的交易架構，形同將債務以GPU作為擔保，而非由公司本身擔保，為科技公司尋求降低負債曝險提供了新的範本。

輝達高層先前曾表示，將利用自身強大的財務實力，加速產業布建AI。輝達財務長柯蕾絲9月在高盛主辦的會議上指出，輝達可能買回股票並進行策略性併購，但首要任務仍是運用現金協助其他企業更快導入AI。

彭博報導已指出，xAI對資金需求尤其迫切。該公司今年已透過股權和債務籌資100億美元，但還需更多資金，因每個月就要燒錢高達10億美元。

馬斯克也動用SpaceX在內旗下多家企業注資xAI。特斯拉（Tesla）股東預定於今年內表決是否由這家電動車製造商投資xAI。

馬斯克將AI視為其多項未來產品的核心基礎，涵蓋自駕車和全自動機器人等領域。

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結...

AI其實不好賺？甲骨文遭爆料出租輝達GPU僅賺14%毛利 股價一度崩7%

甲骨文公司（Oracle）股價7日收盤大跌2.5%，盤中一度重挫7%，原因是有報導指出，該公司雲端運算業務的利潤率低於華...

AI獲利能力疑慮升溫 美股回落 台積電ADR挫近3%

美國股市周二收低，有關甲骨文的報導對出租AI算力的獲利能力提出質疑，引發投資人撤出大型科技股。

