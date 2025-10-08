馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（NVIDIA）也將入股投資。

據消息人士透露，這筆結合股權與債務的籌資，將用於購置輝達的圖形處理器（GPU），支持xAI在田納西州曼菲斯最大的資料中心基地「Colossus 2」。

據了解，輝達在這筆交易中將以入股的方式投入多達20億美元，這個策略有助加快客戶AI投資的腳步。彭博先前報導xAI募資規模僅為此數一半，可見籌資規模可能進一步擴大。

近來多家大型科技公司以驚人的速度投入數百億美元，用於建置開發頂尖AI模型所需的基礎設施。OpenAI本周才宣布和超微（AMD）簽訂為期多年的晶片合作協議。Meta日前也陸續敲定多筆金額龐大的投資案，包括一項290億美元的資料中心籌資計畫。甲骨文（Oracle）則以舉債方式籌得380億美元，將用於基礎設施擴建。

知情人士指出，xAI的籌資規模將分為約75億美元的股權和多達125億美元的債務，並透過一個特殊目的公司（SPV）架構來運作。這個SPV將負責購買輝達的GPU，隨後由馬斯克旗下的AI新創xAI租用這些晶片，為期五年，讓華爾街投資人可在期間內回收資金。

這項獨特的交易架構，形同將債務以GPU作為擔保，而非由公司本身擔保，為科技公司尋求降低負債曝險提供了新的範本。

輝達高層先前曾表示，將利用自身強大的財務實力，加速產業布建AI。輝達財務長柯蕾絲9月在高盛主辦的會議上指出，輝達可能買回股票並進行策略性併購，但首要任務仍是運用現金協助其他企業更快導入AI。

彭博報導已指出，xAI對資金需求尤其迫切。該公司今年已透過股權和債務籌資100億美元，但還需更多資金，因每個月就要燒錢高達10億美元。

馬斯克也動用SpaceX在內旗下多家企業注資xAI。特斯拉（Tesla）股東預定於今年內表決是否由這家電動車製造商投資xAI。

馬斯克將AI視為其多項未來產品的核心基礎，涵蓋自駕車和全自動機器人等領域。