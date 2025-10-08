黃金期貨站穩4,000美元 開盤後繼續創新高 油價持平

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周二（7日）持穩，投資人在石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定11月僅溫和增產與全球供應可能過剩的跡象之間權衡；黃金期貨收盤站上每英兩4,000美元大關，現貨金價續升，朝4,000美元邁進，美國政府關門和法國政治危機助推漲勢延續。

油價持平

布蘭特原油12月期貨 LCOc1結算價下跌0.02美元，跌幅0.03%，報每桶65.45美元。美國西德州中級原油（WTI）11月期貨結算價上漲0.04美元，漲幅0.06%，報61.73 美元。

OPEC+周末決定增產幅度為每日13.7萬桶，增幅低於市場預期。Emirates NBD研究主管Edward Bell表示：「OPEC+的11月增產計畫相當溫和。市場仍將關注庫存增加的跡象。」

荷蘭國際集團（ING）分析師表示，此舉顯示該組織在面對第4季及明年全球供應過剩預測時仍保持謹慎。

StoneX分析師Alex Hodes在周二的一份報告中指出，市場情緒仍然低迷，尤其是在沙烏地阿拉伯決定維持其原油對亞洲的官方售價不變，未如分析師預期般上調之後。

在供應方面，美國能源資訊局（EIA）周二表示，美國今年原油產量預期將達到創紀錄的每日1,353萬桶，高於此前預測的1,344萬桶。

美國黃金期貨突破4,000美元大關

美國黃金期貨周二首次突破每英兩4,000美元的里程碑，因市場預期聯準會本月稍晚降息，且美國政府陷於停擺持續雖動避險需求。與此同時，法國和日本的政治動盪連續第二天籠罩著匯市和債市。

12月交割的美國黃金期貨收高0.7%，結算價報每英兩4,004.4美元，今天盤中一度創下4,018美元新高。

現貨黃金價格8日盤初衝上3,996.34美元，非常逼近4,000美元大關；7日收盤上漲0.6%，報每盎司3,984.85美元。

現貨黃金的主要市場是倫敦場外（OTC）市場，該市場是全球定價的指標。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「目前的避險資金流動部分源於政府停擺，而且沒有跡象顯示這會在短期內得到解決。因此黃金仍有相當不錯的買盤。」

今年迄今，金價已攀升 51%。黃金漲勢受到多種因素的推動，包括降息預期、政治和經濟的持續不確定性、央行的穩健買盤、黃金交易所交易基金(ETF)流入以及美元疲軟。

中國人民銀行的數據顯示，中國央行在9月連續第11個月增加黃金儲備。

現貨白銀報每英兩47.86美元，下跌1.4%；白金報1,617.41美元，下跌0.5%；鈀金報1,347.52美元，上漲2.1%。

