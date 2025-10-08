低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結束後的需求放緩。Model 3新標準款的起售價為36,990美元、Model Y新標準版的起售價為39,990美元，分別較長續航高配版便宜大約13%與11%，躋身美國市面上最低價電動車之列。

兩款車在續航力與配備上有所取捨：續航約321英里，電池性能略遜於高價版本，但優於同系列其他車型；取消電動調節方向盤功能、後排螢幕、調幅與調頻收音機，並減少揚聲器數量；內裝配備有布質與人造皮座椅，並在外觀上略作調整。

特斯拉執行長馬斯克表示，推出平價車型的目的是觸及那些原本買不起特斯拉的客戶。他說，購車意願很高，但「銀行帳戶裡的錢不夠」，所以特斯拉「把車做得愈實惠愈好」。

Model Y已成為全球最暢銷車款之一，新版本將有助特斯拉與來自中國大陸的低價電動車競爭。特斯拉第3季全球銷量較去年同期成長7.4%，扭轉上半年超過13%的跌勢，因為美國消費者趕在補貼退場前搶購，但公司警告未來數季將面臨挑戰。

儘管平價車型有助刺激需求，分析人士質疑特斯拉能否維持利潤率。該公司工程主管莫拉維（Lars Moravy）強調，新車生產的目標「並非犧牲營收或毛利」。

此前，該公司取消售價2.5萬美元的Model 2計畫，改將研發重心放在自駕車與人工智慧上。

特斯拉股價周二下跌4.45%，回吐周一漲幅。

在美國聯邦補貼結束後，通用、福特、現代等車廠紛紛提供銷售激勵措施應對。市場觀察指出，多家車廠正調整策略，擴大汽油與油電混合車陣容，並藉高毛利皮卡與SUV維持收益。