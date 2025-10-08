快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉推新版本的Model 3與Model Y，售價不到4萬美元。路透
特斯拉推新版本的Model 3與Model Y，售價不到4萬美元。路透

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結束後的需求放緩。Model 3新標準款的起售價為36,990美元、Model Y新標準版的起售價為39,990美元，分別較長續航高配版便宜大約13%與11%，躋身美國市面上最低價電動車之列。

兩款車在續航力與配備上有所取捨：續航約321英里，電池性能略遜於高價版本，但優於同系列其他車型；取消電動調節方向盤功能、後排螢幕、調幅與調頻收音機，並減少揚聲器數量；內裝配備有布質與人造皮座椅，並在外觀上略作調整。

特斯拉執行長馬斯克表示，推出平價車型的目的是觸及那些原本買不起特斯拉的客戶。他說，購車意願很高，但「銀行帳戶裡的錢不夠」，所以特斯拉「把車做得愈實惠愈好」。

Model Y已成為全球最暢銷車款之一，新版本將有助特斯拉與來自中國大陸的低價電動車競爭。特斯拉第3季全球銷量較去年同期成長7.4%，扭轉上半年超過13%的跌勢，因為美國消費者趕在補貼退場前搶購，但公司警告未來數季將面臨挑戰。

儘管平價車型有助刺激需求，分析人士質疑特斯拉能否維持利潤率。該公司工程主管莫拉維（Lars Moravy）強調，新車生產的目標「並非犧牲營收或毛利」。

此前，該公司取消售價2.5萬美元的Model 2計畫，改將研發重心放在自駕車與人工智慧上。

特斯拉股價周二下跌4.45%，回吐周一漲幅。

在美國聯邦補貼結束後，通用、福特、現代等車廠紛紛提供銷售激勵措施應對。市場觀察指出，多家車廠正調整策略，擴大汽油與油電混合車陣容，並藉高毛利皮卡與SUV維持收益。

特斯拉 電動 美國

延伸閱讀

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

機場特斯拉槍擊事件好恐怖！什麼是機場黃牛？R牌租賃車可以搭嗎？

認不出平交道 美議員籲查特斯拉 FSD 全自動輔助駕駛

相關新聞

黃仁勳親解：輝達與OpenAI的合作有何突破？背後策略曝光

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二談及與OpenAI的新合作協議，是打破過往透過雲端服務商間接供貨的模式，首次建立「直...

馬斯克旗下xAI擴大籌資至200億美元 輝達也將入股助建AI資料中心

彭博引述知情人士報導，馬斯克支持的人工智慧（AI）新創公司xAI，正將籌資規模擴大至200億美元，超出原先規畫，輝達（N...

美元指數連續二日上漲 日圓在高市政策不確定之下貶破152

隨著美國政府繼續停擺持續，美元指數連續二日走揚，日圓在自民黨黨魁選舉後的跌勢則加劇，利差交易捲土重來，引發新一輪槓桿拋售...

低於4萬美元！特斯拉推平價版Model 3與Model Y 搶補貼退場後的市場

特斯拉（Tesla）推出旗艦車款Model 3與Model Y的平價精簡版，以應對美國7,500美元電動車聯邦稅收抵免結...

AI其實不好賺？甲骨文遭爆料出租輝達GPU僅賺14%毛利 股價一度崩7%

甲骨文公司（Oracle）股價7日收盤大跌2.5%，盤中一度重挫7%，原因是有報導指出，該公司雲端運算業務的利潤率低於華...

AI獲利能力疑慮升溫 美股回落 台積電ADR挫近3%

美國股市周二收低，有關甲骨文的報導對出租AI算力的獲利能力提出質疑，引發投資人撤出大型科技股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。