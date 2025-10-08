AI其實不好賺？甲骨文遭爆料出租輝達GPU僅賺14%毛利 股價一度崩7%

甲骨文公司（Oracle）股價7日收盤大跌2.5%，盤中一度重挫7%，原因是有報導指出，該公司雲端運算業務的利潤率低於華爾街多數預期。

根據科技新聞網站「The Information」引用公司內部文件的報導，甲骨文在截至8月的一季，靠出租配備有輝達（Nvidia）晶片的伺服器，創造了約9億美元營收，然而毛利僅約1.25億美元，相當於毛利率僅14%，這遠遠低於甲骨文整體達到的約70%毛利率。

消息傳出後，甲骨文股價周二（7日）一度崩跌7.1%，收盤跌幅收斂至2.5%，報每股284.24美元；輝達股價則一度下滑0.6%，收盤跌0.25%，報185.04美元。

報導說，甲骨文近來轉型為全球最重要的雲端與AI公司之一，但由於輝達晶片成本高昂，以及甲骨文在AI晶片租賃業務上採取激進的定價策略，因此在獲利方面可能面臨挑戰。

報導指出，在某些情況下，甲骨文在出租一小部分輝達晶片，包含新的和舊款GPU時，甚至出現「相當可觀」的虧損。甲骨文發言人對此不予置評。

儘管如此，甲骨文股價今年來已大漲約70%，因AI運算需求暴增帶動營收成長。甲骨文在上月表示，其雲端合約積壓訂單在一年內激增了359%，雲端運算業務未來三個會計年度的營收將成長700%，消息公布後，股價在9月10日當天暴漲36%。

古根漢分析師迪富奇表示，甲骨文在雲端運算交易初期的利潤率貢獻可能偏低，但隨著營收逐步湧入，長期來看，公司不太可能接受毛利率低於25%的合約。他並重申對甲骨文「買進」評級，並表示：「甲骨文已成為AI訓練工作負載的業界標準，因為它能以更低成本提供更高效能。這種低成本並非因為他們在虧本銷售，而是因為即使收費較低，也能維持合理的利潤。」

由於採購晶片與資料中心建設支出的成本高昂，使甲骨文的整體毛利率承壓。在最近一次財報中，該公司毛利率為67.3%，為一年多來最低水準。

彭博先前報導指出，甲骨文已與OpenAI簽署協議，提供高達4.5 GW的資料中心運算能力，這些算力的用電量足以支撐數百萬美國家庭的用電需求。