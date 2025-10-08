台積電ADR跌2.8% 較台北交易溢價25%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（7日）下跌2.8%，自歷史新高價回落，較台北交易溢價仍多達25%。

美國股市周二收低，有關甲骨文的報導對出租AI算力的獲利能力提出質疑，引發投資人撤出大型科技股

道瓊工業指數下跌91.99點，跌幅0.20%，報46,602.98點；標普500指數下跌25.69點，跌幅0.4%，報6,714.59點；那斯達克綜合指數下跌153.30點，跌幅0.7%，報22,788.36點。

費城半導體指數大跌2.1%，台積電ADR跌2.8%，輝達（NVIDIA）跌0.3%。

台灣加權股價指數周二大漲450.89點，收在27,211.95點。台積電（2330）漲2.5%收在1,435.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 173.53 -0.09 173.50 0.02

中華電 CHT 133.21 +1.04 133.00 0.16

台積電 TSM 1,793.41 -2.77 1,435.00 24.98

聯電 UMC 44.46 -0.82 44.30 0.37

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

