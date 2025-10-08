AI獲利能力疑慮升溫 美股回落 台積電ADR挫近3%

美國股市周二收低，有關甲骨文的報導對出租AI算力的獲利能力提出質疑，引發投資人撤出大型科技股。

道瓊工業指數下跌91.99點，跌幅0.20%，報46,602.98點；標普500指數下跌25.69點，跌幅0.4%，報6,714.59點；那斯達克綜合指數下跌153.30點，跌幅0.7%，報22,788.36點。

費城半導體指數大跌2.1%，台積電ADR跌2.8%，輝達（NVIDIA）跌0.3%。

黃金延續猛烈漲勢，史上首次觸抵每英兩4,000美元。債券價格也上漲，10年公債殖利率從周一的4.161%降至4.126%。

Information引述公司內部文件報導，甲骨文向OpenAI和其他企業提供專用伺服器部門的利潤相對微薄，甲骨文一度大跌7.1%，收盤跌幅收斂為2.5%。其他科技公司股價也下跌，其中Alphabet下跌1.9%，CoreWeave下跌3.8%。

Baird市場策略師安東內利(Michael Antonelli)說：「大家都在想的是：AI業務和獲利能力到底如何？任何關於獲利能力小數點都會被放在放大鏡下審視。」

花旗的Chris Montagu認為，「各市場的獲利了結風險正迅速上升，那斯達克的風險尤為突出，這可能阻礙後續的上漲空間」。

並非所有科技股都下跌。超微（AMD）周一飆漲24%後，周二再漲3.8%。該公司周一宣布和OpenAI建立合作夥伴關系，將向OpenAI出售數萬顆晶片，Jefferies隨後將超微評級上調至「買進」，多家券商也調高目標價。戴爾科技上漲3.5%，該公司因強勁的AI需求調高展望。IBM上漲1.5%，該公司宣布計劃將Anthropic旗下Claude系列大型語言模型整合到自家軟體解決方案。

投資人繼續押注聯準會（Fed）可能會在今年剩下兩次政策會議上都降息。道明證券(TD Securities)的美國利率策略主管高德伯(Gennadiy Goldberg)說：「除非出現實質與這種定價相悖的情況，否則市場將很難出現大幅波動。」

瑞銀全球財富管理Ulrike Hoffmann-Burchardi說：「在經歷如此強勁的上漲之後，市場進入盤整期並不令人意外。但我們認為，這輪股市反彈有堅實的基本面支撐，應能繼續支撐市場。」

紐約聯邦準備銀行周二發布一份報告顯示，9月美國民眾對就業市場的前景愈發憂心，近日通膨預期也上升。由於黨派僵局導致政府停擺進入第七天，此報告在聯邦數據空白的情況下受到更多關注。

非科技股也疲軟，福特汽車(Ford)大跌6.1%，華爾街日報報導，鋁材供應商的工廠最近發生火災，可能會造成干擾。

特斯拉股價收跌逾4%，該公司推出售價不到40,000美元的新版ModelY。