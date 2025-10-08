橋水創辦人達里歐：黃金比美元更安全、AI有泡沫感

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，黃金「肯定」比美元更具安全避風港作用，目前價格的創紀錄漲勢與1970年代的情況類似，當時黃金在高通膨和經濟不穩定的背景下飆升。

達里歐周二在康乃迪克州格林威治經濟論壇上發表上述言論。當時他被問及是否同意城堡投資（Citadel）葛里芬（Ken Griffin）關於黃金上漲反映出投資人對美國貨幣焦慮的看法。

達里歐於小組討論中對彭博資訊的Lisa Abramowicz表示：「黃金是非常優秀的投資組合分散化工具。所以如果僅從戰略資產配置的角度來看，最優組合大概會是把大約15%的投資組合配置在黃金上。」

美國聯邦政府停擺，以及市場猜測，即使通膨居高不下，聯準會也將繼續降息，推動金價自7月底以來上漲逾20%，突破每英兩4,000美元。與此同時，今年美元兌所有主要貨幣都走弱，因為美國總統川普引發的不確定性導致其出現自1970年代以來的最大跌勢，那時距美國放棄金本位不久。

達里歐表示，在政府債負上升、地緣政治緊張以及法定貨幣穩定性的信心遭侵蝕之際，他將黃金視為強有力的保值工具。

他指出，黃金的飆升與1970年代初相似，當時黃金也與股票同步上漲。

他對近期股市的漲幅表示了保留意見。隨著估值飆升，股市上漲已引發對人工智慧（AI）泡沫的擔憂。他說：「在我看來有些泡沫的感覺。」

達里歐表示，圍繞AI的投機具有泡沫的典型特徵，並將其類比以往的創新熱潮，從1920年代末專利活動與技術突破推動的過度投機，到1990年代末的網路時代。

儘管如此，他仍能看到把握AI帶來好處的機會，可以是通過利用AI大幅提升效率的公司，也可以是為該技術提供平台的公司。他還說，儘管對估值有所保留，他仍將謹慎，不會輕易押空那些超大型科技股。

在國際市場，達利歐表示他仍然看好中國大陸。但他也稱，他在美國的投資「更多」。他說：「我認為，兩者都有各自的挑戰和優勢。如果看中國，它相對便宜，但與此同時，資本流動和其他事情也使其存在一些問題。」