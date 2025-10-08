新車款能否提振銷量引疑慮 特斯拉股價下跌

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

電動車龍頭特斯拉（Tesla）今天公布改版車款，起售價格略微調降，以抵銷聯邦電動車稅收抵免取消的影響，但由於市場質疑新車款能否提振銷售，股價不漲反跌。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的電動車製造商特斯拉已開始在公司網站上接受Model 3轎車和中型休旅車Model Y「標準版」訂單，售價約在4萬美元（約新台幣123萬元）或更低。

新版「標準」車款的定價，比這些車輛先前的基本版便宜約5000美元。

在美國總統川普支持的全面性稅務和財政立法下，旨在應對全球暖化的措施遭到逐步取消，每輛車最高7500美元的聯邦稅收抵免已於9月30日到期。

分析師對於這些最新車款能否提振特斯拉銷量抱持懷疑態度。特斯拉上週末在社群媒體貼文中大肆宣傳這些車款，但華爾街一直渴望馬斯克能推出令消費者驚豔的全新車型。

特斯拉股價在午盤交易中下跌4.1%

