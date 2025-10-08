新車款能否提振銷量引疑慮 特斯拉股價下跌
電動車龍頭特斯拉（Tesla）今天公布改版車款，起售價格略微調降，以抵銷聯邦電動車稅收抵免取消的影響，但由於市場質疑新車款能否提振銷售，股價不漲反跌。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的電動車製造商特斯拉已開始在公司網站上接受Model 3轎車和中型休旅車Model Y「標準版」訂單，售價約在4萬美元（約新台幣123萬元）或更低。
新版「標準」車款的定價，比這些車輛先前的基本版便宜約5000美元。
在美國總統川普支持的全面性稅務和財政立法下，旨在應對全球暖化的措施遭到逐步取消，每輛車最高7500美元的聯邦稅收抵免已於9月30日到期。
分析師對於這些最新車款能否提振特斯拉銷量抱持懷疑態度。特斯拉上週末在社群媒體貼文中大肆宣傳這些車款，但華爾街一直渴望馬斯克能推出令消費者驚豔的全新車型。
特斯拉股價在午盤交易中下跌4.1%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言