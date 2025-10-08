聽新聞
川普加徵H-1B簽證費 傳輝達黃仁勳稱將續為員工負擔

中央社／ 聖克拉拉7日綜合外電報導

美國媒體「財經內幕」今天報導，總統川普上月簽署行政命令，對每份新的H-1B簽證申請徵收10萬美元費用後，晶片大廠輝達執行長黃仁勳表示，公司將繼續為員工贊助簽證並負擔所有相關費用。

路透社報導，川普的命令在科技業工作者中引發恐慌與混亂，而黃仁勳據報發出的這份訊息旨在安撫員工。H-1B簽證持有者多數來自印度和中國。

與整個晶片及科技產業相似，輝達（Nvidia）有相當數量的員工來自海外。黃仁勳曾多次強調，全球約有一半的人工智慧（AI）研究人員是華人。

「財經內幕」（Business Insider）援引黃仁勳致員工的訊息：「身為輝達許多移民的其中一員，我知道我們在美國找到的機會已深刻地形塑了我們的生命。」

據財經內幕報導，黃仁勳補充表示：「要是沒有移民，由各位以及全球各地傑出同事共同打造的輝達奇蹟，將不可能實現。」

路透社聯繫輝達時，輝達婉拒置評。

川普的命令禁止新的H-1B簽證持有者進入美國，除非贊助其簽證的雇主額外支付10萬美元（約新台幣304萬元）。政府表示，這項命令不適用於已持有H-1B簽證，或在9月21日前提交申請的人。

根據報導，黃仁勳在致員工的訊息中表示，「合法移民對於確保美國在科技與思想領域方面保持領先至關重要」，而川普政府「近日的變革再次重申了這一點」。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）數據，矽谷所在地、擁有包括輝達在內多家科技巨擘的加州，自2018年以來，每年收到的簽證申請數量一直位居全國之冠。

