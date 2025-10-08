金價續攀高 法人喊上看4100美元

金價持續攀高，國際現貨金價昨天盤中漲至每盎司三九七七點四四美元新高，距離四千美元大關只差一小步。法人認為，以國際金價大漲的氣勢，最快本周就有機會破四千美元大關，本月甚至可能看到四千一百美元價位。

今年以來，金價已上漲百分之五十一，原因包括央行持續購買、黃金ＥＴＦ需求增加、美元走弱，以及貿易與地緣政治緊張局勢升溫，帶動散戶投資人的避險需求上升。

金價大漲也帶動台銀黃金存摺昨天開盤價寫下每公克三九一六元的新高，銀樓黃金牌價也來到每錢一萬四九九○元新天價。台銀表示，技術指標呈現過熱超買，十月後續須提防若降息預期受阻礙，或市場避險因子部分消退，恐導致金價出現技術性回檔測試下方支撐。

華爾街知名策略師雅德尼說，多股力量正在推動金價持續上漲。首先是經濟不確定性，美國總統川普的關稅、試圖施壓聯準會降低利率，以及中國房地產市場的困境等因素，都推動對黃金的需求。其次是央行持續買進，各國央行正在提高其外匯存底的黃金占比，成為支撐金價近期上漲的因素之一。此外，散戶與機構投資人也對具避險功能的黃金展現濃厚興趣，因為擔心經濟動盪、美元走弱，以及可能出現的新一輪通膨。

大陸國家外匯管理局昨天公布，九月底大陸黃金儲備為七四○六萬盎司，較八月底的七四○二萬盎司增加四萬盎司。在連續十八個月增持黃金後，大陸央行在去年五月開始一度暫停買進黃金，但去年十一月起又出手增持，至今年九月已連續十一個月增持。

根據世界黃金協會（ＷＧＣ）的數據，各國央行八月淨增加十五噸黃金準備。哈薩克、保加利亞和薩爾瓦多等國央行是當月最大的黃金買家。

全球主要黃金生產國之一的澳洲政府表示，黃金將超越液化天然氣，成為澳洲第二大出口大宗商品。