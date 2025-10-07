渣打：未來三年穩定幣可能從新興市場銀行吸走1兆美元存款

渣打銀行（Standard Chartered）估計，在美國總統川普的加密貨幣政策幫助下，穩定幣的熱潮可能會在未來幾年內從新興經濟體銀行吸走總值1兆美元的存款。

經濟學家指出，鑒於約99%的穩定幣都與美元掛鉤，因此穩定幣將儼然成為以美元為基礎的銀行帳戶，且在容易發生貨幣危機的地區愈來愈有吸引力。

渣打表示，避免儲蓄化為烏有的願望，將促使個人和公司把錢存入穩定幣錢包，而不是交給銀行。

根據渣打6日發布的報告，預估在未來三年左右，將有1兆美元的資金離開新興市場的銀行，轉而投入穩定幣。

雖然美國新的加密貨幣法律，力圖透過禁止美國的穩定幣發行商直接支付收益（相當於存款利息）給投資人，以緩解存款外逃的問題，但渣打表示，新興市場的民眾仍將想要擁有穩定幣。

渣打的理由是，對存戶而言，能收回本金比資本回報更重要。渣打估計，目前的趨勢表明，到2028年底，開發中經濟體使用穩定幣作為儲蓄的規模，將從目前的約1,730億美元躍升至1.22兆美元。

從絕對值來看這個金額確實不小，但渣打的分析師也強調，被他們評估有這種存款外逃「高風險」的16個國家中，這個金額仍然只占銀行存款的2%。

這些高風險國家包括埃及、巴基斯坦、孟加拉國和斯里蘭卡，這些國家近年來都遭遇了貨幣崩潰，還有肯亞和摩洛哥，以及土耳其、印度、中國大陸、巴西和南非等主要新興經濟體。

渣打在報告中指出，除了中國以外，上述許多國家都存在雙赤字，這使這些國家相對容易受到全球避險情緒和貨幣突然大幅貶值的影響。