越南前九月對美順差成長

越南海關6日公布數據顯示，今年1-9月對美貿易順差年增28%至990億美元，反映越南對美出口未受川普關稅影響，且該國製造業相較於印度、泰國和馬來西亞等對手，更具競爭力。

數據顯示，越南今年頭九個月對美出口額增至1,128億美元，其中以電腦和電子產品的303億美元，和機械與設備的174億美元為最多。

美國對越南20%的對等關稅在8月7日生效，儘管越南8、9月對美出口相繼月減2%，這兩個月對美貿易順差，均維持在遠高於此前數月120億美元的水準。

這是由於越南盾匯率相對弱勢，且相較於印、泰、大馬等製造業對手所面臨19%-50%不等的對等關稅，越南的稅率相對具有優勢。此外，全球製造商致力於將營運據點由中國大陸向外分散，也嘉惠越南出口。

然美國關稅對越南的服飾、手機和鞋子等消費品出口衝擊較大。9月輸美布料月減20.1%至14億美元；手機和配件出口月減24.4%至8.05億美元；Nike和愛迪達等品牌鞋子出口也減27%至6.12億美元。越南今年1-9月整體貿易順差為168億美元。